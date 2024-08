OFFERTA Ritorno a scuola: Cuffie Bluetooth Soundcore a PREZZO STRACCIATO

Amazon ha appena lanciato nuovissime offerte nella sua sezione “Back to school”! Se sei un appassionato di musica non puoi assolutamente perderti le Cuffie Soundcore Bluetooth by Anker P20i, oggi disponibili a soli 18 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione speciale, hai pochi giorni a disposizione!

Cuffie Soundcore Bluetooth by Anker: audio immersivo e massimo comfort

Le Cuffie Soundcore Bluetooth by Anker sono dei veri e propri must-have se desideri ascoltare la tua musica preferita nella massima comodità ogni volta che vuoi.

Si caratterizzano per driver da 10 mm sovradimensionati che offrono un suono dettagliato con bassi potenziati ed alti cristallini così da farti immergere nelle tue canzoni preferite e da farti sentire al centro di un concerto. Inoltre, sfruttando l’app adibita, potrai personalizzare i controlli e scegliere tra 22 equalizzazioni preimpostate.

L’autonomia è un’altra specifica di spicco: tramite custodia avrai a disposizione fino a 30 ore di riproduzione musicale mentre, in caso di necessità, con una ricarica rapida di 10 minuti è possibile ottenere 2 ore di autonomia in più.

Il design degli auricolari è super portatile in quanto sono compatti e leggeri, con una custodia dotata di un laccetto. Tra l’altro sono abbastanza piccoli da poter essere infilati in tasca, agganciati alla borsa o alle chiavi così da averli sempre a portata di mano senza la preoccupazione di smarrirli.

