OFFERTA FOLLE: -230€ sul robot aspirapolvere senza fili

Al giorno d’oggi i robot aspirapolvere sono entrati a far parte delle nostre vite, poiché ci danno una grossa mano con la pulizia della casa. Solo per oggi, il fantastico robot aspirapolvere con base autosvuotante/autolavante/autoasciugante/autorigenerante/autopulente è in SUPER OFFERTA su Amazon a soli 969€ grazie ad un coupon applicabile in pagina.

R obot aspirapolvere con sistema di lavaggio a ultrasuoni

Non dovrai preoccuparti della pulizia del dispositivo, poiché la base può essere autodrenante, autolavante, autoasciugante, autopulente e autoriempita. Il robot aspirapolvere è dotato di diverse funzioni, tra cui 5500 Pa di aspirazione e sistema di lavaggio a ultrasuoni, 3000 vibrazioni al minuto per pulire il pavimento e pressione costante. È anche in grado di disintegrare efficacemente le macchie ostinate.

Non dovrai nemmeno preoccuparti degli oggetti posizionati in giro per la casa poiché il Roborock S7 Max Ultra è in grado di misurare la distanza dagli oggetti a se stesso tramite appositi sensori creati per evitare potenziali pericoli. Grazie alla navigazione LDS, il robot pianifica percorsi di pulizia efficienti per aiutarlo a pulire accuratamente in angolo della tua casa. Inoltre, il robot aspirapolvere rileva automaticamente dove può rimanere bloccato e contrassegna le aree come proibite. Potrai anche disegnare muri invisibili nell’app Roborock per impedire al robot di pulire in determinate zone della casa.

Per quanto riguarda le funzionalità, il sistema VibraRise consente al robot di pulire i pavimenti fino a 3000 volte al minuto. Sarai anche un grado di controllare il robot tramite comandi vocali, grazie alle scorciatoie di Alexa, Google Home e Siri.

Infine, la stazione di svuotamento è dotata dell’ultimo metodo di svuotamento. Dovrai pulire il sacchetto per la polvere da 2,5 litri al massimo una volta ogni 7 settimane. Inoltre, il robot è dotato di un serbatoio dell’acqua da 3 litri e di un serbatoio per lo sporco da 2,5 litri.

Non perdere altro tempo e approfitta dell’incredibile offerta su Amazon. Ma ricorda di applicare il coupon in pagina, grazie al quale pagherai questo gioiellino solamente 969€.

