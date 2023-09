Samsung S23 Ultra, smartphone top di gamma, al minimo storico su eBay

Il Samsung S23 Ultra è lo smartphone flagship di Samsung, con caratteristiche e funzionalità al top che non hanno nulla da invidiare ai suoi competitors. Il dispositivo in questione è al momento in SUPER SCONTO su eBay al minimo storico di 999,90€, uno sconto del 32% sul prezzo originale di 1.479,99€.

Samsung S23 Ultra con fotocamera da 200 megapixel

Il dispositivo è dotato di un frame in alluminio ed ha uno spessore di 8,9 millimetri ed un peso di 234 grammi. Inoltre è anche dotato della certificazione IP68, grazie alla quale non dovrai preoccuparti di acqua e/o polvere. Il samsung S23 Ultra ha un display Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici con risoluzione QHD+, refresh rate variabile da 1 a 120Hz e una luminosità di picco di 1750 nit.

Lato autonomia troverai una batteria da 5.000mAh con carica cablata a 45W, wireless a 15W e inversa a 4,5W. Potrai dormire sonni tranquilli. in quanto arriverai a fine giornata senza alcun tipo di problema. Adesso parliamo del punto di forza del dispositivo, ovvero le fotocamere. Lo smartphone ti consentirà di scattare foto sbalorditive grazie alla fotocamera principale da 200MP con apertura f/1.7, alla fotocamera ultra-grandangolare da 12MP con apertura f/2.2 e campo visivo di 120°, al teleobiettivo 3X da 10MP con apertura f/2.4 e a quello 10X da 10MP con apertura f/4.9 e alla fotocamera anteriore da 12MP con apertura f/2.2.

Tutto ciò è alimentato dal potente chip Snapdragon 8 Gen 2 con 8 GB di RAM e 256 GB. Avrai a disposizione tutta la potenza di cui hai bisogno e potrai gestire qualsiasi tipo di attività senza il minimo problema o rallentamento. Infine, la S Pen ti consentirà di firmare/modificare i tuoi documenti direttamente sul dispositivo.

Questa è sicuramente un’offerta da non lasciarsi sfuggire. Questo splendido top di gamma Samsung è lo smartphone perfetto per tutti i tipi di utenti. Corri subito ad acquistarlo su eBay al minimo storico di 999,90€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.