OFFERTA SHOCK: GoPro HERO11 Black Mini, l'action cam PROF scontata su Amazon (-18%)

HERO11 Black Mini è disponibile su Amazon a 269€ col 18% di sconto. Un’offerta favolosa, di quelle davvero irrinunciabile. Questa versione – più piccola e leggera della fotocamera di punta del brand, HERO11 Black – è pensata per gli atleti e gli amanti dell’avventura alla ricerca di una fotocamera GoPro più compatta. HERO11 Black Mini è dotata del nuovo sensore 8:7 progettato da GoPro, che offre la massima risoluzione, profondità di colore a 10 bit, livello di stabilizzazione e campo visivo mai proposti su una fotocamera HERO.

HERO11 Black Mini, tanta potenza scontata del 18%

Anche Mini è compatibile con la funzione Auto-Highlight, introdotta al lancio della HERO11 Black e già molto apprezzata per i suoi montaggi automatici di video immersivi. Per chi ha un abbonamento a GoPro basterà collegare la HERO11 Black Mini per ricaricarla, e la fotocamera trasferirà i contenuti scattati nelle ultime ore sull’account cloud GoPro, dove verranno modificati in un video highlight che verrà inviato tramite l’app Quik.

Il dispositivo gode della presenza della tecnologia HyperSmooth 5.0, che tioffre un livello di stabilizzazione senza precedenti, garantendo riprese fluide e stabili anche durante i movimenti più intensi. Con il Blocco dell’orizzonte a 360 gradi integrato, la fotocamera mantiene automaticamente dritte le riprese, anche quando viene ruotata durante la registrazione, garantendo risultati professionali in ogni situazione.

Goditi una risoluzione video eccezionale fino a 5,3K60, 4K120 e 2,7K240, che ti permette di catturare ogni dettaglio con una chiarezza sorprendente. Con la possibilità di estrarre immagini fisse da 24,7 megapixel, puoi catturare istantanee mozzafiato dai tuoi video, garantendo la massima qualità delle tue foto.

L’innovativo obiettivo digitale HyperView ti consente di realizzare filmati grandangolari in formato 16:9 più ampi che mai, garantendo una prospettiva coinvolgente e dinamica durante le tue riprese. Con la fotocamera HERO, insomma ,grazie a queste incredibili funzionalità, potrai catturare ogni momento con una qualità e una precisione senza pari, ottenendo risultati straordinari in ogni situazione. Prendila adesso in offerta su Amazon a 269€. Con lo sconto e le spese di spedizione gratuita fai davvero l’affare ella vita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.