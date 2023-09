SAMSUNG TV 4K da 50 pollici in SUPER SCONTO su Amazon

La Smart TV è diventato un must have negli ultimi anni, poiché in un unico dispositivo hai tutto ciò che ti serve, tra cui tutte le piattaforme di streaming video come Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney Plus e Netflix, e tutti i servizi di streaming musicale come Apple Music e Spotify. Quindi, perché non approfittare di questa GRANDE OFFERTA sul SAMSUNG TV Crystal UHD 4K? Solo per poche ore, questo splendido Smart TV Samsung è in offerta a soli 339,00€, -28% sul prezzo originale di 469,99€.

SAMSUNG TV Crystal 4K in offerta

Il TV Samsung è dotato della splendida tecnologia PurColor, la quale ti farà sentire parte dei tuoi contenuti. La tecnologia consente al TV di mostrare una vasta gamma di colori, con il risultato di immagini con qualità eccezionale. Motion Xcelerator, invece, ti garantisce immagini nitide e prestazioni al top grazie ad un’analisi accurata di ogni singolo frame.

La Smart TV Samsung offre molto più del semplice FHD ed è iniziato grado di offrirti immagini nitide e cristalline. Potrai cogliere tutti i minimi dettagli in ogni scena! A tutto ciò si somma la tecnologia High Dynamic Range, la quale migliora la resa luminosa del TV, in modo da offrirti una vasta gamma di colori e dettagli visivi anche nelle scene più buie.

Anche l’audio è al top in questo TV, grazie alla tecnologia innovativa Q-Symphony. Nello specifico, gli altoparlanti del TV e la soundbar funzionano all’unisono per un effetto surround migliorato. Il tutto è alimentato dal potente processore Crystal 4K, il quale ti regalerà una resa cromatica vicina alla realtà grazie alla sua sofisticata tecnologia di mappatura dei colori.

Non ti resta che correre su Amazon e acquistare immediatamente questo splendido Smart TV prima che l’offerta finisca. Non perdere l’occasione di mettere le mani sul SAMSUNG TV Crystal UHD 4K al prezzo bomba di 339,00€.

