Smart TV Samsung: il CINEMA in casa oggi in SUPER SCONTO

Coloro alla ricerca di un ottimo Smart TV dovrebbero cogliere questa occasione al volo, poiché lo splendido Smart TV Samsung da 43 pollici Crystal UHD 4K, compatibile con Alexa e tecnologia PurColor, è in super offerta a soli 359,99€ su Amazon. Ciò rappresenta uno sconto del 27% sul prezzo originale di 489,99€.

Smart TV Samsung da 43 pollici in super offerta

Lo Smart TV Samsung da 43 pollici è dotato di una sofisticata tecnologia 4k. Con un numero di pixel 4 volte maggiore, ti offre immagini nitide e brillanti. Inoltre, è anche dotato dell’incredibile tecnologia PurColor che gli consente di offriti una vasta gamma di colori, per immagini eccezionali ed un’esperienza di visione unica. Ma tutto ciò è dovuto in gran parte al potente processore 4K di questo Smart TV, in grado di regalarti sfumature di colore realistiche grazie alla straordinaria tecnologia di mappatura del colore.

Motion Xcelerator, invece, calcola e compressa automaticamente i fotogrammi sulla base dei tuoi contenuti. L’High Dynamic Range aumenta la gamma di livelli di luce sul TV e potrai cogliere ogni minimo dettaglio anche nelle scene più buie. Per quando riguarda l’audio, la tecnologia Q-Symphony consente al TV Samsung di funzionare simultaneamente insieme agli altoparlanti della soundbar, qualora ne avessi una, per un audio surround migliore.

Il TV ha un design elegante realizzato con uno stile essenziale e minimalista. Grazie a ciò, si integrerà perfettamente in ogni ambiente di casa tua. Inoltre, il supporto da parte Sim Fit ti consente di montare facilmente e velocemente il TV.

Il TV Samsung dispone anche di una funzionalità per il mirroring del tuo smartphone. Ti basterà, infatti, appoggiare il cellulare al TV e questo rileverà il tocco ed effettuerà automaticamente il mirroring.

Non perdere altro tempo e acquista questo splendido Smart TV Samsung da 43 pollici al prezzo BOMBA di 359,99€.

