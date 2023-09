Soundbar LG con 300W di potenza in SUPER SCONTO: -30%

L’autunno è alle porte e con esso ritornano anche tutte le tue serie tv preferite. E quale miglior modo per godertele se non associando al tuo TV una splendida soundbar per una migliore qualità audio?

Proprio per questo motivo, oggi ti segnalo la SUPER OFFERTA sulla fantastica soundbar LG con Dolby Digital. Il dispositivo è in disponibile su Amazon a soli 138,99€, un incredibile sconto del del 30% sul prezzo originale di 198,00€.

Soundbar LG con Dolby Digital e potenza totale di 300W

La soundbar LG è dotata di un design compatto ed elegante, perfetta per tutti coloro che non sono soddisfatti dell’audio del proprio TV e sono alla ricerca di un suono più potente.

Grazie ai 300W di potenza e al subwoofer wireless, ti potrai godere al massimo tutti i tuoi contenuti preferiti. Inoltre, potrai anche collegare la soundabr al tuo smartphone tramite Bluetooth per ascoltare le tue playlist preferite con una qualità audio migliore.

La soundbar è dotata della tecnologia Adaptive Sound Control, la quale analizza il suono in tempo reale. Nello specifico, quando riconosce un dialogo, ad esempio, regola automaticamente il suono per permetterti di ascoltarlo chiaramente, mentre quando riconosce una scena d’azione aumenta i bassi.

Inoltre, LG Auto Sound Engine può ottimizzare l’audio con qualsiasi livello di volume e imposterà sempre correttamente le frequenza. Il bilanciamento dell’audio, quindi, sarà sempre perfetto, indipendentemente dal volume.

Sarai in grado di collegare tutti i tuoi dispositivi alla suoundbar, grazie all’ingresso ottico, all’ingresso AUX con jack da 3.5mm e alla porta USB. Oltre a ciò, grazie alla connessione Bluetooth, quando la soundbar è in stand-by basterà avviare la riproduzione della musica sullo smartphone per attivarla.

Infine, tornando a parlare di design, la soundbar LG SQC2 si integra alla perfezione con tutti gli ambienti della tua casa.

Non perdere questa grande occasione e approfitta dell’offerta sulla magnifica soundbar LG. Acquistala subito su Amazon a soli 138,99€.

