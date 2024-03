Offerta speciale Babbel: abbonamenti a metà prezzo

Conoscere più di una lingua è sempre una cosa positiva. Sia per motivi lavorativi o per affrontare un viaggio con più sicurezza, imparare le lingue non è mai tempo sprecato. Ora puoi farlo in modo semplice, efficace ed economico con Babbel. Ecco qualche informazione in più.

Babbel è il tuo insegnante di lingue a portata di smartphone

Con Babbel, l’apprendimento di una nuova lingua diventa un’esperienza unica, pensata per adattarsi al tuo ritmo di vita. Grazie a giochi, attività interattive e lezioni brevi e mirate, avvicinarsi a una lingua che non conosci diventa semplice e stimolante, sia che tu voglia migliorare la tua capacità di conversazione che le competenze scritte.

Dal popolare Inglese al suggestivo Indonesiano, passando per il Tedesco, lo Spagnolo, il Francese e molti altri, Babbel ti offre la possibilità di immergerti in un’ampia selezione di lingue. Un team di oltre 150 esperti ha creato corsi su misura per te, risultato di un approccio didattico all’avanguardia che ha già convinto più di 10 milioni di utenti, con un tasso di soddisfazione che sfiora il 92% degli abbonati che hanno migliorato le proprie competenze linguistiche in soli due mesi.

Babbel si distingue per le sue lezioni dinamiche, che replicano conversazioni reali e ti immergono nella lingua scelta. Oltre ai corsi autonomi, potrai partecipare a lezioni live tenute da insegnanti qualificati, un’opportunità imperdibile per praticare e migliorare la tua fluency. Il percorso di apprendimento è arricchito da podcast educativi, giochi linguistici e molteplici risorse digitali che rendono lo studio un’avventura continua.

I costi?

Babbel si impegna a rendere l’apprendimento linguistico accessibile a tutti, offrendo piani di abbonamento flessibili. Puoi scegliere tra il piano solo App, che include lezioni, giochi, podcast e corsi tematici, a soli 5,99€ al mese per un anno, oppure optare per il pacchetto completo con lezioni dal vivo, per immergerti completamente nella lingua con piccoli gruppi di studio, a 39,91€ al mese.

Mentre, se vuoi massimizzare il risparmio, avere accesso a tutte le lingue disponibili e non vuoi la scocciatura di abbonamenti ricorrenti, puoi scegliere il piano a vita, disponibile ora con uno sconto del 50%. Pagherai una sola volta 299,99 € anziché 599,99 €.

Non perdere questa occasione. Inizia oggi il tuo viaggio linguistico con Babbel e scopri quanto può essere semplice, divertente e gratificante imparare una nuova lingua.

