OFFERTA TOP sull'Aspirapolvere Roborock che funziona sia A SECCO che A UMIDO

Sei tornato dalle vacanze e ti tocca pulire tutta casa? Abbiamo l’elettrodomestico che fa per te! Si tratta dell’Aspirapolvere Senza Fili Roborock Dyad Pro, oggi disponibile su Amazon a soli 339 euro con uno sconto del 6%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Ma fai in fretta, la promozione speciale è valida ancora per pochissime ore!

Aspirapolvere Senza Fili Roborock Dyad Pro: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere Senza Fili Roborock Dyad Pro è un concentrato di potenza perfetto per rendere splendenti tutte le superfici di casa.

Funziona sia a secco che a umido, e dispone di 2 motori anteriori e posteriori che azionano 3 spazzole e producono un’eccellente potenza di aspirazione di 17.000 Pa. Grazie ai canali di ventilazione verticali, la ventosa assorbe perfettamente sia lo sporco bagnato che quello asciutto e raggiunge un tasso di uccisione germinale del 99,9% con l’uso esclusivo di acqua.

Si contraddistingue per un doppio sistema di autopulizia e di asciugatura: dopo aver utilizzato il pulitore, basta attivare la funzione autopulente completa che pulisce automaticamente le spazzole e i canali. Con la funzione di auto-essiccazione, in più, la spazzola a rullo si asciuga automaticamente dopo l’autopulizia.

Inoltre l’elettrodomestico è dotato di un Rilevamento intelligente: questo vuol dire che il sensore a infrarossi rileva lo sporco sulla spazzola e regola automaticamente la potenza di aspirazione e la quantità di acqua. Per finire, questo modello supporta la funzione di annuncio vocale ed è dotato di quattro modalità di pulizia tra cui scegliere in base alle proprie esigenze.

Oggi l’Aspirapolvere Senza Fili Roborock Dyad Pro è disponibile su Amazon a soli 339 euro con uno sconto del 6%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione speciale è valida ancora per pochissime ore!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.