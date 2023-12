Offerte di Natale Amazon: tutti gli Echo Dot e Show SCONTATI da regalare

È finalmente partito il periodo delle Offerte di Natale Amazon, ovvero l’occasione più ghiotta dell’anno per mettere le mani su migliaia di prodotti in forte sconto tra cui un gran numero di gadget targati proprio Amazon. In questo articolo andremo a scoprire sei prodotti super scontati caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo e una comprovata affidabilità per quanto riguarda le loro performance, per così dire. Oltre ai prodotti elencati, occhio anche a tutti i dispositivi della famiglia Fire TV di Amazon che sono in notevole sconto.

Offerte di Natale Amazon: i prodotti del brand da non perdere

Oltre quindi ai tantissimi prodotti di varie marche disponibili oggi sul sito Amazon, ci sono anche quelli più strettamente correlati all’ecosistema dell’azienda americana. Soprattutto tutti quei dispositivi tech legati al concetto di smarthome e, ovviamente, alla “figura” virtuale di Alexa.

Echo Dot 5: il tuo assistente personale, ora a costo assurdo

L’Echo Dot è da tempo uno dei dispositivi più amati per la casa intelligente, e oggi può diventare parte della tua casa senza alcun costo. Con il suo assistente virtuale, Alexa, potrai controllare luci, termostati e persino chiedere consigli su cosa cucinare, il tutto senza spendere nulla. Questa offerta è un’opportunità imperdibile per chiunque voglia iniziare ad avvicinarsi al mondo della smart home.

Echo Show: intrattenimento e connettività senza costi

L’Echo Show, con il suo schermo touchscreen, offre un’esperienza di smart home ancora più interattiva. Guarda video, effettua chiamate video, e gestisci i tuoi dispositivi con una semplice occhiata. Oggi, grazie alle incredibili offerte del Black Friday, puoi portare l’Echo Show a casa tua senza spendere nulla. Che tu stia cercando di migliorare il tuo angolo multimediale o di semplificare la tua vita quotidiana, questa è l’occasione perfetta.

Echo Pop: la sorpresa del Natale

Il nuovo arrivato nella famiglia Echo, l’Echo Pop, è progettato per portare la musica ovunque tu vada. Compatto, resistente e dotato di un suono di alta qualità, l’Echo Pop è perfetto per la tua playlist in movimento. E oggi, con le offerte del Black Friday, puoi aggiungerlo al tuo carrello con poco più di una quindicina di euro.

Echo Auto 2

Echo Auto (2ª gen) è la nuova versione del noto smart speaker di Amazon che porta Alexa a bordo delle auto (anche le più datate) per renderle smart e funzionali. Il device si connette alla nota assistente vocale dall’App Alexa sul tuo telefono e riproduce contenuti dall’impianto stereo della tua auto tramite cavo AUX o connettendosi al Bluetooth del tuo smartphone.

Altre offerte:

Le offerte nataliziedi oggi su Amazon sono un autentico regalo per gli amanti della tecnologia. Echo Dot, Echo Show ed Echo Pop scontatissimi sono un’opportunità che non si può lasciar passare. Se hai mai desiderato espandere la tua smart home o portare la musica sempre con te, oggi è il giorno giusto per farlo. Preparati a sfruttare queste offerte incredibili e a rendere il tuo Natale indimenticabile.

Echo Show 5 – Sconto 53%

L’ottimo smart speaker Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) è in sconto di ben 50€ su Amazon. Oggi può essere tuo a soli 39€, il 53% in meno rispetto al prezzo di listino. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Tieni sott’occhio la tua giornata con Alexa – Imposta sveglie e timer, controlla il tuo calendario, guarda un notiziario, fai una videochiamata con la telecamera da 2 MP e goditi musica e serie TV in streaming, usando solo la tua voce.

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) – Sconto 42%

L’eccezionale smart speaker Echo Show 8 di seconda generazione, nei colori Antracite o Grigio chiaro, col suo grande schermo HD da 8”, l’audio stereo e Alexa, che può aiutarti a gestire in un colpo d’occhio i tuoi impegni quotidiani, è in sconto di ben 55€ su Amazon. Oggi, tutto questo ben di Dio per un appassionato di tecnologia e smart home, può essere tuo a soli 74€, praticamente il 42% in meno rispetto al prezzo di listino. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Echo Show 10 (3ª generazione) – Sconto 24%

Echo Show 10 è lo smart display di terza generazione di Amazon, con schermo da 10,1″, hub domotico Zigbee e assistente vocale Alexa. Con questo nuovo dispositivo puoi spostarti finalmente nella stanza durante una videochiamata o mentre stai cucinando: il brillante schermo HD ruoterà automaticamente per seguirti. In questo modo, non perderai mai d’occhio ciò che stai guardando e i tuoi interlocutori. Ebbene, questo vero e proprio gioiellino oggi è in super offerta su Amazon, dove puoi prenderlo scontato del 24% a soli 189€ tutto incluso, anche le spedizioni gratis via Prime.

Echo Show 15 – Scoto del 12%

Finalmente anche il potente Echo Show 15, il nuovo smart speaker di Amazon con display da 15,6’’ e Alexa integrata, progettato per diventare il cuore digitale delle case connesse degli italiani, è in offerta. Montabile a parete o posizionabile su un ripiano, il dispositivo è acquistabile adesso su Amazon a 219 euro, con uno sconto del 12%. Il tutto, come sempre, con le spedizioni veloci, sicure e gratuite garantite da Prime.

