Offerte di Primavera Amazon, partenza ANTICIPATA: le prime occasioni sono imperdibili

Amazon, Offerte di Primavera 2023: tanti i servizi in promozione

Veri protagonisti dell’anticipo della due giorni di folle shopping sono i servizi offerti dal colosso dell’e-commerce. Occasioni decisamente ghiotte, che ti permetteranno di beneficiare di un sacco di vantaggi in forma gratuita oppure in forte sconto. Eccoli tutti:

Casa e cucina : fino al 35% sugli elettrodomestici come la macchina per preparare la pasta Philips, la macchina del caffè De Longhi e la friggitrice ad aria Princess.

: fino al 35% sugli elettrodomestici come la macchina per preparare la pasta Philips, la macchina del caffè De Longhi e la friggitrice ad aria Princess. TV, Home e Cinema: centinaia di offerte sulle Smart TV di Sony e su altri prodotti per l’home theatre come le casse Bose. Prodotti Foppapedretti scontati fino al 45% e tante idee per decorare la casa con prodotti di arredamento scontati, tra cui le candele profumate Yankee Candle.

centinaia di offerte sulle Smart TV di Sony e su altri prodotti per l’home theatre come le casse Bose. Prodotti Foppapedretti scontati fino al 45% e tante idee per decorare la casa con prodotti di arredamento scontati, tra cui le candele profumate Yankee Candle. Informatica: risparmi fino al 45% sugli smartphone e gli accessori selezionati di Samsung, OnePlus, Oppo e Xiaomi. Cuffie Beats e Sony scontate fino al 40%. Decine di offerte sugli smartwatch di Garmin con risparmi fino al 50%. Tante offerte sui monitor LG, sui tablet Lenovo e sui prodotti gaming come i notebook MSI Katana scontati fino al 30%.

risparmi fino al 45% sugli smartphone e gli accessori selezionati di Samsung, OnePlus, Oppo e Xiaomi. Cuffie Beats e Sony scontate fino al 40%. Decine di offerte sugli smartwatch di Garmin con risparmi fino al 50%. Tante offerte sui monitor LG, sui tablet Lenovo e sui prodotti gaming come i notebook MSI Katana scontati fino al 30%. Salute e cura della persona: risparmi fino al 45% sui prodotti di bellezza L’Oreal Paris, Nivea e Collistar e fino al 25% sui prodotti per il make-up di Kiko e NYX Professional. Tante offerte per la cura dei capelli di Rowenta, scontata fino al 45%, e risparmi fino al 40% sui prodotti per la cura della persona di Braun e Gillette.

risparmi fino al 45% sui prodotti di bellezza L’Oreal Paris, Nivea e Collistar e fino al 25% sui prodotti per il make-up di Kiko e NYX Professional. Tante offerte per la cura dei capelli di Rowenta, scontata fino al 45%, e risparmi fino al 40% sui prodotti per la cura della persona di Braun e Gillette. Sport: risparmi fino al 20% sui prodotti per gli sport d’acqua come il SUP di Bluefin.

risparmi fino al 20% sui prodotti per gli sport d’acqua come il SUP di Bluefin. Dispositivi Amazon : a partire dal 27 marzo, è possibile risparmiare fino a 60€ sui dispositivi Echo, tra cui Echo Dot (5° gen) disponibile a 34,99€, Echo Show 10 a 209,99€ ed Echo Show 15 a 239,99€. Risparmi fino a 30€ sui dispositivi Fire TV, tra cui Fire TV Stick 4K, disponibile a 39,99€ e Fire TV Cube a 139,99€. In offerta anche i dispositivi Kindle, tra cui Kindle Scribe 16GB con penna standard, disponibile a 319,99€, Kindle Paperwhite a 99,99€ e Kindle 2022 a 84,99€.

: a partire dal 27 marzo, è possibile risparmiare fino a 60€ sui dispositivi Echo, tra cui Echo Dot (5° gen) disponibile a 34,99€, Echo Show 10 a 209,99€ ed Echo Show 15 a 239,99€. Risparmi fino a 30€ sui dispositivi Fire TV, tra cui Fire TV Stick 4K, disponibile a 39,99€ e Fire TV Cube a 139,99€. In offerta anche i dispositivi Kindle, tra cui Kindle Scribe 16GB con penna standard, disponibile a 319,99€, Kindle Paperwhite a 99,99€ e Kindle 2022 a 84,99€. Marchi Amazon: risparmi fino al 15% su una selezione di prodotti dei marchi Amazon tra cui prodotti per la casa, elettronica, e sport dei brand Amazon Basics e Umi.

risparmi fino al 15% su una selezione di prodotti dei marchi Amazon tra cui prodotti per la casa, elettronica, e sport dei brand Amazon Basics e Umi. Amazon Music: i nuovi clienti potranno accedere a 3 mesi di Amazon Music Unlimited senza costi aggiuntivi e dopo la scadenza del periodo di prova gratuita, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente a 9,99 € al mese. I clienti Amazon Music Unlimited potranno usufruire di 3 mesi di upgrade senza costi aggiuntivi all’abbonamento Family. Dopo i tre mesi di prova gratuita, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente a 15,99 € al mese.

i nuovi clienti potranno accedere a 3 mesi di Amazon Music Unlimited senza costi aggiuntivi e dopo la scadenza del periodo di prova gratuita, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente a 9,99 € al mese. I clienti Amazon Music Unlimited potranno usufruire di 3 mesi di upgrade senza costi aggiuntivi all’abbonamento Family. Dopo i tre mesi di prova gratuita, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente a 15,99 € al mese. Kindle Unlimited: 2 mesi di Kindle Unlimited a 0,00€ per approfittare dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a milioni di eBook e una selezione di riviste, su qualsiasi dispositivo. Solo per i nuovi iscritti a Kindle Unlimited. Si applicano termini e condizioni.

Offerte di Primavera 2023: 5 coupon da usare subito

Se fate un po’ di attenzione, tra le diverse offerte proposte già da adesso da Amazon ci sono alcuni prodotti davvero super interessanti, di quelli che a nostro parere non dovrebbero mancare nella vostra lista degli acquisti. A cominciare da questo bellissimo smartwatch con display da 6,5”. Con soli 23 euro grazie al coupon del 20%, ti offre eleganza, 4 livelli di luminosità e tantissime funzioni utili, come il cardiofrequenzimetro 24 Ore e il Monitoraggio Del Sonno.

Se siete alla ricerca di una coppia di cuffie True Wireless che somigliano a quella Apple e utilizzano bluetooth 5.1, allora non potete lasciarvi scappare l’occasionissima di questa coppia di auricolari bianchi che alla fine della fiera, vi verranno a costare quasi quanto una pizza capricciosa. Pensate, appena 9 euro per un suono pulito, tecnologia di accoppiamento one-touch e custodia di ricarica.

Se avete diversi prodotti che vorreste gestire, allora attenti a questo potente trasmettitore IR. Questo interessante dispositivo, con 16 euro ti permette infatti di gestire i tuoi device (con controllo IR – 38 kHz) tramite il telefono cellulare, che viene così trasformato in un potente telecomando. Grazie all’integrazione all-in-one, è infatti possibile controllare gli apparecchi di home entertainment e domotica da remoto, ovunque e in qualsiasi momento sfruttando la rete Wi-Fi 2,4 GHz. Anche a voce, visto che è compatibile con Alexa. Applica il coupon del 20%.

Ognuno di noi al giorno d’oggi deve fare i conti con diversi dispositivi sparsi per casa e la necessità di doverli a volte collegare tra loro per i motivi più disparati, dal trasferimento di file alle connessioni di supporto. Per fortuna ci vengono in aiuto prodotti come questo Hub 6 in 1 con tanto di interfacce USB, HDMI, Thunderbolt, USB-C. Si tratta di un dispositivo estremamente utile, ora in offerta a 19 euro.

“Last but not least” , che ne direste di un fantastico monitor da gaming, una risoluzione di 1920×1080, refresh rate di 75Hz e tempo di risposta di 5ms? L’ottimo LG 24MP400 ti fornisce quel vantaggio competitivo che ti serve per abbattere i tuoi nemici. Progettato con la tecnologia AMD FreeSync Premium, questo monitor può sincronizzare il refresh rate del tuo display con quello della tua scheda grafica in modo da migliorare ulteriormente il tuo gameplay e a soli 119 euro.

Sottoscrivere un abbonamento a Prime è facile e ha diversi vantaggi. Tra questi consegne in 1 giorno lavorativo per tutti i prodotti con dicitura Amazon Prime e gratuite in 2 ore con Amazon Prime Now. E ancora: accesso gratuito al catalogo Amazon Prime Video, al servizio di ebook Prime Reading, all’archivio foto illimitato con Prime Photo e molto altro. Ci sono due opzioni di abbonamento ad Amazon Prime: mensile, al costo di 4,99 euro al mese annuale, al costo di 49 euro l’anno.

