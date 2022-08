Offerte di Settembre Amazon: 5 prodotti smart con Alexa sotto ai 40€

Le Offerte di Settembre di Amazon sono partite ieri e andranno avanti fino al 31 agosto 2022. Tra le tantissime proposte del noto sito di e-commerce, ci sono i ricercatissimi dispositivi dispositivi Amazon in super offerta. Ovviamente per godere al 100% dell’affare è meglio essere clienti Amazon Prime. A proposito, per abbonarvi potete seguire questo link oppure premere sul pulsante qui in basso. Dopo di che, spazio ai dispositivi Amazon più interessanti, belli e utili, dal più scontato in su.

Offerte di settembre: i migliori dispositivi Amazon in sconto

Echo Auto ti permette di avere subito l’assistente vocale Alexa e che ti apre un mondo di possibilità

Amazon Echo Dot 3 (-60%)

Questo altoparlante intelligente ha uno stile elegante, con un design piatto e un rivestimento in tessuto che si adatta perfettamente anche agli spazi più piccoli e a ogni tipo di arredamento. Ma i suoi punti di forza sono altri, a cominciare dal controllo sui dispositivi per la Casa Intelligente con la voce. Un prezzo così basso che non si era mai visto prima, e che ti consente di mettere le mani su un device che è più che un semplice speaker.

Amazon Echo Dot 4 (-58%)

L’Echo Dot di 4ª generazione che stavi sognando da tempo è in super offerta col 50% di sconto su Amazon con le spedizioni rapide e gratis di Prime. In questo momento puoi infatti averlo con appena 24 euro, e aprirti un mondo di possibilità. Perché questo dispositivo è molto più che un semplice speaker, è un amico che ti accompagna tutto il giorno in ogni attività domestica con l’assistente vocale Alexa.

Echo Show 5 (-53%)

Grazie al suo display intelligente, Echo Show 5 lo puoi mettere in bella mostra all’interno della tua casa. Con Alexa integrata al suo interno, credimi hai un sacco di possibilità a portata di voce. Rispetto ai modelli sprovvisti di schermo, infatti, puoi godere di funzioni aggiuntive come videochiamate, riproduzione video e non solo. Per svelare subito di cosa è capace, ti dico che ha una fotocamera integrata grazie al quale ti tieni in contatto con amici e familiari in una sola mossa.

Fire TV Stick 4K MAX (-42%)

Se sei un appassionato di cinema e serie TV, non puoi lascarti sfuggire l’occasione di oggi su Amazon, dove trovi il potentissimo Fire TV Stick 4K MAX a soli 34€, invece che 59,99€. Tutta la smart TV che vuoi, un sacco di funzioni e divertimento per tutta la famiglia, a un prezzo assurdo, con un risparmio di ben 33 euro. Spedizioni gratis e veloci con Prime.

Compralo su Amazon a 34€ Echo Auto (-33%) Nonostante gli incredibili risultati di vendita, per i Prime Day su Amazon è ancora disponibile in vendita, anche se per poco, Echo Auto. Perché ora, in questo momento, con appena 39 euro puoi farlo tuo con un bel risparmio pari al 33% (20 euro), assicurandoti così un prodotto decisamente valido e utile. Il tutto con le spedizioni rapide e gratuite garantite da Amazon. A queste condizioni, se siete interessati a un prodotto simile, è da folli lasciarselo scappare. Perché difficilmente troverete di meglio. Compralo su Amazon a 39€

