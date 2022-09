Offerte di settembre Amazon, ultimi BOTTI: ecco le 7 occasioni imperdibili

Ancora poche ore e la promozione Offerte di settembre 2022 di Amazon sarà concluso. Eppure c’è ancora tempo per portare a casa i migliori prodotti sul mercato, magari a prezzi molto bassi. Con le promozioni in corso hai l’occasione di risparmiare e non poco quindi non perdere un singolo momento e gettati a capo fitto. Delle spedizioni non ti preoccupare, sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Offerte di settembre Amazon, il finale col botto

Ed ecco quindi una selezione di prodotti con risparmi di tantissimi euro, che potete fare vostri entro la mezzanotte di oggi, quando si concluderanno definitivamente le Offerte di settembre Amazon. Noi ne abbiamo scelto solo cinque, ma se fate un giro sulle pagine di Amazon ne troverete molti altri.

Fire TV Stick 4K MAX (-42%)

Se sei un appassionato di cinema e serie TV, non puoi lascarti sfuggire l’occasione di oggi su Amazon, dove trovi il potentissimo Fire TV Stick 4K MAX a soli 34€, invece che 59,99€. Tutta la smart TV che vuoi, un sacco di funzioni e divertimento per tutta la famiglia, a un prezzo assurdo, con un risparmio di ben 33 euro. Spedizioni gratis e veloci con Prime.

Min PC BMAX B1 (-40%)

Questo interessante mini PC con Windows 10 Professional (64 bit) preinstallato è dotato di processore Intel Celeron 3060 e scheda grafica Intel HD, ed è molto facile da installare. Il Mini PC è piccolo e compatto, ma molto solido. Si vede che è costruito con materiale di qualità. Basta collegarlo a un monitor o a una televisione e in pochi secondi puoi già goderti film, serie TV, sport e quello che preferisci i streaming o direttamente dall’hard disk. Potete accaparrarvelo seguendo questo link prima che vada esaurito o che eventualmente torni al prezzo originale.

The Frame la TV da appendere (-57%)

The Frame è un TV con una cornice elegante e moderna che si fonde armoniosamente con qualsiasi arredamento, non solo impreziosendo l’ambiente come TV, ma trasformandosi anche in un’opera d’arte della tua galleria personale. La TV offre un’ampia scelta di cornici personalizzabili in diversi colori. Lo prendi a soli 429 euro, con un sconto incredibile di 570,00€ (57%).

Soundbar LG 3.1 (-30%)

Questa soundbar LG S65Q 3.1 con subwoofer wireless a 420W aggiunge una nuova dimensione a tutto ciò che guardi e ai tuoi brani preferiti, con 3.1 canali per colonne sonore più ricche di dettagli, effetti sonori più potenti e dialoghi più chiari. Il subwoofer wireless aggiunge potenza a ogni esplosione e ritmo agli altoparlanti. In pratica è come avere un impianto da cinema in casa. Prendila quindi oggi a soli 278€ anziché a 400 euro, ovverosia 122 euro in meno.

Tablet TECLAST M40 Air (-30%)

Questo Teclast M40 Air è pratico ed estremamente compatto, in grado di garantire delle ottime prestazioni in ogni condizione. Da questo punto di vista è un device versatile capace di accompagnarti in qualsiasi attività quotidiana. Poi consuma davvero poco con la sua batteria 6000 mAh, e nonostante la robustezza, è molto leggero da trasportare. Il tablet supporta chiamate di rete / Internet, dispone di scheda SIM e di WiFi dual-band ad alta velocità 5G.

OPPO Enco Air W32 (-63%)

Quando si parla di cuffie wireless, la qualità dell’audio è un fattore che non può essere oggetto di negoziazione. È il requisito di partenza per l’utente ed è anche il cuore dell’esperienza offerta dalle OPPO Enco Air W32. Una vera fonte di energia per gli amanti della musica. Con OPPO Enco Air puoi goderti fino a 24 ore di ascolto continuato delle tue playlist musicali e di streaming video. Prendile a soli 36€, risparmiando ben 62 euro.

Samsung T7 Shield SSD 1TB (-24%)

Grande quanto una carta di credito e progettato per resistere a cadute, acqua e polvere, T7 Shield garantisce trasferimenti dati ultra rapidi per creare contenuti ovunque, ed è la soluzione ideale per la registrazione e l’editing di video ad alta definizione. Trasferisci file enormi in un attimo. Con l’ USB 3.2 Gen 2 e il PCle NVMe raggiungi velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 1.050/1.000 MB/s per l’ editing direttamente dal drive.

