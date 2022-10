Offerte esclusive Prime: guida a migliori decoder per il digitale terrestre

Tra le più interessanti Offerte esclusive Prime di Amazon, immancabili come sempre i decoder per il nuovo digitale terrestre, sempre più sofisticati e completi grazie a una serie di gradite integrazioni come quelle che permettono di navigare in rete o registrare i propri programmi preferiti. Se siete tra coloro che ancora non hanno provveduto ad accaparrarsene uno o avete bisogno di un ulteriore dispositivo, vi proponiamo alcune idee per acquistare il miglior decoder in promozione, senza spendere quindi una fortuna. Questi prodotti sono perfetti, perché compatibili proprio con la decodifica HEVC Main 10, quindi vi permettono di guardare i vostri canali preferiti, e non solo.

Decoder DVB-T2 HD EDISION PICCO T265+

EDISION PICCO T265+ è il nuovo ricevitore EDISION per la ricezione del segnale Digitale Terrestre Full HD DVB-T2 H265 HEVC 10bit (B o n u s TV). Progettato con cura, PICCO T265+ supporta il WiFi USB per YouTube, Meteo e agli aggiornamenti del software online. Fallo tuo oggi a 27€, con un risparmio di 7 euro.

Decoder Thomson THT808

Con il decoder Thomson potrai accedere alla visione dei canali digitali terrestri in modo semplice. L’THT808 è un piccolo ed efficiente ricevitore TV ad alta definizione per programmi TV e radio digitali DVB-T2 Free-To-Air tramite antenna esterna o interna. Goditi l’interfaccia utente multilingue e la visualizzazione su schermo ad alta definizione. Compralo a 22€, con un risparmio del 26%. Compralo a 32€, con un risparmio pari al 24%.

Decoder B UBISHENG

Il momento di passare al nuovo digitale terrestre DVB T2 può essere un’ottima occasione per rendere ancora più interessante la tua TV. Ad esempio, con questo ottimo decoder, non solo continui a guardare i tuoi programmi preferiti, ma puoi anche usarlo come media player e addirittura collegarlo a Internet. Poi è super compatto, quindi lo puoi posizionare dove vuoi dietro alla televisione, senza ingombri. Approfittando delle promozioni Amazon del momento, puoi fare un eccezionale affare. Prendilo adesso a soli 22€.

Decoder Humax 9-00142

Decoder digitale terrestre con sintonizzatore T2 H.265 HEVC a 10 bit, compatibile con il prossimo standard di diffusione del segnale televisivo. l decoder Digimax T2 è anche un media player! Questo significa che basta collegare una unità di memoria esterna USB al decoder e potrai consultare i tuoi contenuti multimediali direttamente sul tuo televisore. Acquistalo ora a 36€, risparmiando ben 8 euro.

Decoder con scart Leelbox

Con questo piccolo ma potente decoder che si nasconde dietro alla TV e diventa invisibile, puoi vedere tutti i canali del nuovo digitale terrestre DVB T2, anche nel caso di televisioni molto vecchie. Non solo: con decine di opzioni disponibili puoi goderti altre funzioni. Semplicissimo da configurare e usare, oggi lo puoi fare tuo a soli 20€ cliccando su questo link su Amazon, dove c’è l’occasione che aspettavi da tempo. Spedizioni gratuite e veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.