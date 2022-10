Offerte esclusive Prime: i prodotti Amazon brand da non perdere

Finalmente è partito il nuovo evento Amazon, ovverosia quello denominato Offerte esclusive Prime. L’occasione più ghiotta per mettere le mani su migliaia di prodotti in forte sconto tra cui un gran numero di gadget targati Amazon. In questo articolo andremo a scoprire sei dei migliori prodotti del brand tra l’altro super scontati, caratterizzati quindi da un ottimo rapporto qualità/prezzo e da una comprovata affidabilità per quanto riguarda le loro performance.

I prodotti Amazon da non lasciarsi sfuggire

Se fate un po’ di attenzione, tra le diverse offerte proposte già da adesso da Amazon ci sono alcuni prodotti davvero super interessanti in offerta, di quelli che a nostro parere non dovrebbero mancare nella vostra lista degli acquisti.

Echo Auto

A cominciare dall’ottimo Echo Auto, che in questo momento potete avere con appena 29 euro con un bel risparmio pari al 50% (30 euro), assicurandovi un prodotto decisamente valido e utile. Il tutto con le spedizioni rapide e gratuite garantite da Amazon.

Fire TV Cube 2022 con telecomando vocale Alexa

L’eccezionale e iconico lettore multimediale Amazon Fire TV Cube nella sua nuova veste 2022 completo di telecomando vocale Alexa 3 e nuove funzioni, è al momento disponibile al suo minimo storico a soli 74€ con le spedizioni rapide e gratuite garantite da Prime. In pratica lo paghi il 38% in meno del suo prezzo di listino, con un risparmio netto di 45€. Se non è un affarone questo…

Fire TV Stick 4K Max

Con il supporto per il Wi-Fi 6 e i principali formati HDR, Dolby Vision e Dolby Atmos Audio, Fire TV Stick 4K Max ti fa accedere ai contenuti più recenti in 4K. E grazie al suo processore estremamente rapido, ti permette di vivere la bellezza di film e serie TV in 4K Ultra HD sulla tua TV. Spedizioni gratis e veloci con Prime.

Echo Show 5

L’eccezionale smart display Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) è in sconto di ben 40€ su Amazon. Oggi può essere tuo a soli 34€, il 59% in meno rispetto al prezzo di listino. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Echo Dot 3

L’altoparlante intelligente di 3ª generazione di Amazon è un’altra di quelle offerte incredibili del momento: con soli 17€, quindi con un risparmio di ben, porti a casa l’Echo Dot per il controllo sui dispositivi per la Casa Intelligente con la voce, grazie ad Alexa e i dispositivi compatibili.

Ring Video Doorbell ed Echo Dot 3, combo smart home

Da oggi, il bundle formato da un Echo Dot 3 e un Ring Video Doorbell Wired, ovvero tutto ciò che ti serve per creare la tua Casa Intelligente, è disponibile su Amazon al prezzaccio di 39,99 euro. In questo modo risparmi 69,99€ (63%) sul prezzo di listino del pacchetto, e ben 17€ rispetto agli articoli acquistati separatamente.

Visto quante occasioni? Ma queste sono solo una minima parte di quello che vi aspetta tra oggi 11 e domani 12 ottobre in occasione di queste Offerte esclusive Prime. Pertanto, visitate e tenete sempre sotto controllo questa pagina per essere sempre aggiornati su tutte le promozioni presenti e future di questa nuova e importante iniziativa targata Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.