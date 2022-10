Offerte esclusive Prime: un primo assaggio delle offerte e come prepararsi agli sconti

A poche ore dalle Offerte esclusive Prime, il nuovo evento di shopping globale della durata di due giorni dedicato esclusivamente ai clienti Prime, Amazon ha deciso di presentare ai suoi clienti una selezione in anteprima delle migliori offerte. Queste, lo ricordiamo, inizieranno a mezzanotte dell’11 ottobre e dureranno fino al 12 ottobre in 15 Paesi, ovverosia Austria, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia, Gran Bretagna e Stati Uniti.

Offerte esclusive Prime: come prepararsi agli sconti

Con questa nuova e importante iniziativa Amazon anticiperà di fatto la stagione dello shopping natalizio, e renderà disponibili centinaia di migliaia di offerte in tutte le categorie, tra cui elettronica, moda, casa, cucina, animali domestici, giocattoli e dispositivi Amazon. Ecco un assaggio delle migliori offerte a cui i clienti Amazon Prime possono avere accesso fin da subito:

Fino al 55% su dispositivi Echo selezionati, eero e Ring.

Fino al 30% sui prodotti per la casa e la cucina tra cui prodotti dei marchi Ecovacs, DeLonghi, Moulinex, iRobot.

Fino al 35% sui PC tra cui prodotti dei marchi Samsung, Lenovo, Acer, LG, Asus.

Fino al 45% sui dispositivi per la cura della persona tra cui prodotti dei marchi Oral-B, Ghd, Braun, Philips.

Fino al 35% sui prodotti di elettronica tra cui prodotti dei marchi Sony, Bose, Soundcore.

Fino al 30% sui prodotti per la salute e la cura della persona tra cui prodotti dei marchi Maybelline New York, Garnier, L’Oreal, Elemis, Elizabeth Arden.

Fino al 30% sui prodotti per lo sport tra cui prodotti dei marchi XIAOMI, Amazfit, Fitbit, Momo Design, Ducati, MAS PADEL.

Fino al 30% sui prodotti Amazon Fashion tra cui Pepe Jeans, Michael Kors, Champion, Vans, e molti altri.

Come accedere alle Offerte esclusive Prime

Per accedere alle promozioni bisogna per prima cosa essere clienti Amazon Prime: possono infatti iscriversi ad Amazon Prime e beneficiare di un periodo di uso gratuito del servizio di 30 giorni, avendo così la possibilità di accedere all’evento di offerte. Il nuovo evento di 48 ore garantisce infatti agli abbonati a questo servizio l’accesso anticipato alle alle offerte dei migliori marchi, come Samsung e Miele, e la possibilità di acquistare una selezione di prodotti di Oral-B, iRobot, GHD e molti altri. Le offerte saranno disponibili comunque in moltissime categorie, tra cui elettronica, moda, casa, cucina, animali domestici, giocattoli e dispositivi Amazon. Maggiori informazioni disponibili su www.amazon.it.

Amazon Prime, le offerte anticipate da non lasciarsi sfuggire

Se fate un po’ di attenzione, tra le diverse offerte proposte già da adesso da Amazon ci sono alcuni prodotti davvero super interessanti in offerta, di quelli che a nostro parere non dovrebbero mancare nella vostra lista degli acquisti. Noi ve ne segnaliamo una manciata, ma sono solo una minima parte di quello che vi aspetta nei prossimi giorni e soprattutto tra l’11 e il 12 ottobre prossimo in occasione delle Offerte esclusive Prime. Pertanto, visitate e tenete sempre sotto controllo questa pagina per essere sempre aggiornati su tutte le promozioni presenti e future di questa nuova e importante iniziativa targata Amazon.

A cominciare dall’ottimo Echo Auto, che in questo momento potete avere con appena 29 euro con un bel risparmio pari al 50% (30 euro), assicurandovi un prodotto decisamente valido e utile. Il tutto con le spedizioni rapide e gratuite garantite da Amazon.

Immancabile come sempre in una lista simile il Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) che con 29€ ti regala il cinema a casa tua con immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, e supporto per Dolby Vision, HDR e HDR10+. Un affare.

L’altoparlante intelligente di 3ª generazione di Amazon è un’altra di quelle offerte incredibili del momento: con soli 17€, quindi con un risparmio di ben, porti a casa l’Echo Dot per il controllo sui dispositivi per la Casa Intelligente con la voce, grazie ad Alexa e i dispositivi compatibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.