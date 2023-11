Offerte luce e gas per tagliare le bollette: Sorgenia è la scelta più conveniente

Per ridurre le bollette, soprattutto in vista della fine del mercato tutelato, basta scegliere le offerte luce e gas giuste come quelle proposte da Sorgenia. Il fornitore, infatti, consente l’accesso diretto al prezzo dell’energia all’ingrosso (con riferimento al PUN per la luce e al PSVI per il gas), con un rincaro minimo.

Per quanto riguarda l’energia elettrica, chi sceglie Sorgenia pagherà l’energia un importo pari al PUN + 0,015 €/kWh. Prezzi ridotti anche per il gas: il costo della materia prima con Sorgenia, infatti, è pari al PSV + 0,15 €/Smc.

Inserendo il codice sconto QUERCIA, inoltre, si riceverà uno sconto di 5 euro al mese per fornitura. Scegliendo luce e gas con Sorgenia, inoltre, è prevista la possibilità di aggiungere la fibra ottica FTTH per la connessione di casa con un costo di 21,90 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnova a 26,90 euro al mese, senza vincoli di alcun tipo.

Le offerte sono attivabili direttamente dal sito di Sorgenia.

Per ridurre le bollette di luce e gas c’è Sorgenia

Per tagliare le bollette è necessario ridurre il più possibile il costo dell’energia. Grazie alle offerte luce e gas di Sorgenia è, quindi, possibile raggiungere l’obiettivo di massimizzare il risparmio. IL fornitore, proponendo un accesso diretto al prezzo all’ingrosso dell’energia, consente di abbattere il costo unitario dell’energia.

Con Sorgenia, infatti, luce e gas costano:

energia elettrica: PUN + 0,015 €/kWh

gas naturale: PSV + 0,15 €/Smc

I prezzi si aggiornano ogni mese, seguendo l’andamento di PUN e PSV. Il rincaro applicato dal fornitore è minimo (oltre che fisso). A rendere ancora più interessante la promozione c’è la possibilità di aggiungere anche la fibra ottica FTTH, con un costo di 21,90 euro al mese per 12 mesi.

Per attivare le tariffe di Sorgenia (è possibile anche scegliere solo la luce o solo il gas) si può accedere al sito ufficiale e seguire la procedura di attivazione online.

