Offerte primavera di Amazon: ultrabook Jumper Ezbook S5 in sconto del 70%

I laptop Jumper EZbook S5 sono laptop entry-level convenienti dotati di funzionalità che li rendono uno dei dispositivi altamente raccomandati per gli utenti casual. E’ ben costruito ed estremamente potente: puoi usarlo per giocare, scrivere, modificare video e usi multimediali personali senza troppi sforzi. Acquistalo ora su Amazon a soli 299,99€ invece di 999,98€.

Inoltre, questo laptop è senza ventola e ha un design a basso consumo energetico, ciò garantisce un funzionamento silenzioso. Parlando del design, troviamo un telaio ultrasottile da 14 pollici realizzato in plastica argento brillante con un corpo in alluminio. Pesa circa 1,25 kg con uno spessore di 15 mm. I quattro angoli principali di questo laptop sono dotati di una gomma speciale che impedisce alla tastiera di entrare in contatto diretto con il display.

Inoltre, lungo l’asse centrale di questo laptop è presente una webcam da 0,3 megapixel.

Ha un ingresso per USB 2.0, slot per la MicroSD e jack audio da 3,5 mm e, sul lato opposto, è presente una porta per la ricarica del laptop e un ingresso USB 3.0 più un mini HDMI. C’è anche lo spazio disponibile per l’inserimento di un SSD M.2 SATA3 e 2 altoparlanti audio, che trovano posto lungo i due lati opposti della scocca del portatile.

Il laptop Jumper EZbook S5 offre uno schermo di qualità Full HD da 14 pollici, coperto da una cornice stretta da 8 mm. Ha una risoluzione dello schermo di 1920 x 1080, e ciò fornisce un’esperienza visiva chiara. La sua luminosità massima è di 204,5 nit, e il rapporto di contrasto è di 730:1, mentre la temperatura del colore è di 7200k.

L’EZbook S5 di Jumper utilizza il design della tastiera in stile Island, che è ben distanziato, lo spazio e l’area del copritastiera sono adatti e la pressione dei tasti è lunga ma morbida quando viene premuta. I touchpad sono relativamente lisci e utilizzano il normale design nascosto dei tasti sinistro e destro. Approfitta ora dell’assurdo sconto del 70% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

