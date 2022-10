Offerte Prime Day 2022, ultimi affari per chiudere in bellezza: finale col BOTTO

Ancora pochi minuti e l’evento Offerte esclusive Prime sarà concluso. Eppure c’è ancora tempo per portare a casa i migliori prodotti sul mercato, magari a prezzi molto bassi. Con le promozioni in corso hai l’occasione di risparmiare e non poco quindi non perdere un singolo momento e gettati a capo fitto. Delle spedizioni non ti preoccupare, sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Amazon Prime Day, il finale col botto

Ed ecco quindi una selezione di prodotti in offerta che potete fare vostri entro la mezzanotte di oggi, quando si concluderanno definitivamente questi Prime Day di ottobre. Noi ne abbiamo scelto solo cinque tra quelli più quotati e comprati al momento, ma se fate un giro sulle pagine di Amazon ne troverete molti altri.

Amazfit Smartwatch GTR 2

Uno smartwatch come Amazfit GTR 2 è prendere senza pensarci su due volte, specialmente se lo trovi a questo incredibile prezzo. Se lo desideri, puoi prenderlo adesso a 65€ con le spedizioni veloci e gratuite con Amazon Prime. In pratica te lo stanno tirando quasi addosso. Col suo grande e raffinato display AMOLED in retina di alta qualità, puoi indossarlo sia per allenarti che per qualche occasione particolare, assieme con un abito.

Oral-B Smart 4 : igiene orale a prezzo super

La serie Oral-B Pro non ha bisogno di molte presentazioni: è una delle migliori marche al mondo nella produzione di spazzolini elettrici. Con questo dispositivo l’igiene orale non solo è più completa, ma diventa anche stilosa. Questo autentico gioiellino vanta infatti un design moderno e curato in ogni particolare. Inoltre è super efficiente: elimina i batteri rimuovendo fino al 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale.

OPPO Enco Air W32

Quando si parla di cuffie wireless, la qualità dell’audio è un fattore che non può essere oggetto di negoziazione. È il requisito di partenza per l’utente ed è anche il cuore dell’esperienza offerta dalle OPPO Enco Air W32. Una vera fonte di energia per gli amanti della musica. Con OPPO Enco Air puoi goderti fino a 24 ore di ascolto continuato delle tue playlist musicali e di streaming video.

Fire TV Stick 4K Max con telecomando vocale Alexa

Con il supporto per il Wi-Fi 6 e i principali formati HDR, Dolby Vision e Dolby Atmos Audio, Fire TV Stick 4K Max ti fa accedere ai contenuti più recenti in 4K. E grazie al suo processore estremamente rapido, ti permette di vivere la bellezza di film e serie TV in 4K Ultra HD sulla tua TV. Se sei un appassionato non puoi lascarti sfuggire l’occasione di oggi su Amazon, dove trovi il potentissimo Fire TV Stick 4K MAX con telecomando vocale Alexa a soli 37€, invece che 64,99€.

Compralo su Amazon a 37€ Xiaomi Redmi Buds 3 Lite Design sobrio e suono ECCEZIONALE: se da tempo sogni a occhi aperti un bel paio di auricolari Redmi Buds 3 Lite di Xiaomi, oggi hai l’occasione che stavi aspettando. Su Amazon, infatti, li trovi con un’OFFERTA veloce a soli 20€, con un risparmio quindi del 20% e le spedizioni gratuite incluse nel prezzo. Ma devi fare in fretta, perché la promo scade a breve. Compralo su Amazon a 20€

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.