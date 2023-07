Offerte Prime Day 2023, ultime OCCASIONI per chiudere in bellezza

Il Prime Day, uno degli eventi di vendita più attesi dell’anno, offre ai consumatori l’opportunità di fare affari vantaggiosi su una vasta gamma di prodotti su Amazon. E anche adesso che l’evento si avvia alla conclusione, i clienti Prime possono approfittare di sconti eccezionali su molti articoli, compresi elettrodomestici e dispositivi tech e molto altro ancora. Se stai cercando di fare affari e risparmiare, questa lista rappresenta l’ultima occasione per ottenere grandi sconti e promozioni esclusive.

Echo Pop

L’Echo Pop è un altoparlante intelligente che unisce la praticità della connessione wireless con la potenza del suono e le funzionalità di Alexa, l’assistente virtuale di Amazon. Con un design compatto e moderno, questo altoparlante è ideale per essere portato ovunque desideri, grazie alla sua portabilità. Dotato di tecnologia Bluetooth, su Amazon lo trovi disponibile a 17€ incluse le spese di spedizione via Prime.

Rowenta Rh6838 X-Pert 6.60 Essential

Le scope elettriche come Rowenta Rh6838 X-Pert 6.60 Essential garantiscono un pulito perfetto, perché riescono a rimuovere la polvere nascosta. Ecco perché ormai sono diventate le inseparabili compagne di milioni di persone nel mondo. Oggi anche tu ha l’occasione di diventare una delle fortunate persone a possedere un gioiellino simile grazie all’offerta in corso su Amazon che ti dà la possibilità di comprarla in sconto a un prezzo assurdo 129€ invece dei 169€ di listino. Uno sconto enorme a cui si associano le spedizioni gratuite via Prime.

Pendrive Lexar

La chiavetta USB 64GB Lexar è una pendrive ad alta capacità dal design elegante e classico interamente in metallo con supporto per la connessione USB 3.2 Gen 1. Questo significa che è in grado di trasferire dati a una velocità fino a 5 Gb/s, garantendo tempi di trasferimento veloci e efficienti. Il dispositivo non è solo robusto e durevole, ma anche capiente e con appena 12€, grazie al coupon da spuntare in pagina, ti garantisce anche ottime prestazioni i n lettura e scrittura.

Idropulitrice Bosch GARDENA – Starter Kit

Questo eccellente idropulitrice a batteria portatile con impugnatura ergonomica è ideale per la pulizia mobile e rapida dello sporco ostinato: grazie al tubo di aspirazione di 5 m in dotazione, l’idropulitrice può essere utilizzata con un serbatoio dell’acqua o con acqua dolce. Oltre a una pressione media di 24 bar, l’idropulitrice offre due ulteriori livelli di pressione di 14 bar e 9 bar – ideale anche per superfici delicate. Tra sconto di partenza del 18% e coupon del 20% da spuntare in pagina ti costa 110€.

Electrolux EKM4100 Impastatrice Planetaria

Questa impastatrice è una eccellente, ha una potenza di motore 1000W, frequenza 50 hz, e ben 10 livelli di velocità sequenziali con manopola a luce LED blu. La ciotola grande è da 4.8 litri in acciaio inossidabile, vanta ovviamente un movimento planetario, ha una struttura in alluminio pressofuso ed acciaio e viene venduta con in dotazione un gancio impastatore, frusta a filo, frusta piatta. Col 48% di sconto su Amazon la paghi solo 129€ con le spedizioni ovviamente gratuite via Prime.

Smartwatch Dotn per uomo o donna

Lo Smartwatch Dotn è un orologio intelligente progettato per coloro che desiderano monitorare la propria attività fisica, il sonno e ricevere notifiche direttamente al polso. Con un ampio display da 1,69 pollici e una serie di funzionalità avanzate, questo smartwatch offre un’esperienza completa per gli utenti Android e iOS. Con i Prime Day oggi ti costa appena 19€ grazie allo sconto del 30% praticato dal venditore più un coupon bonus di 7€ che abbassa ulteriormente il costo finale.

Echo Dot con orologio (5ª gen.) – Sconto del 57%

L’Echo Dot è l’altoparlante intelligente con Alexa più venduto. Dal design sobrio e compatto, questo dispositivo offre un suono ricco, con voci nitide e bassi bilanciati. Leggi che ore sono e controlla le sveglie e i timer che hai impostato sul display LED. Chiedi ad Alexa di raccontare una barzelletta, riprodurre musica, rispondere a domande, leggerti le ultime notizie, darti le previsioni del tempo, impostare sveglie e molto altro. Prima, ovviamente, acquistalo su Amazon a soli 31 euro tutto incluso.

Echo Show 5 (3ª gen.) – Sconto del 50%

L’offerta Amazon di oggi col 50% di sconto sull’Echo Show 5 di 3ª generazione è una di quelle che non puoi farti scappare per nessuna ragione al mondo se sei alla ricerca di un ottimo schermo intelligente dotato di Alexa. La famiglia Echo Show di Amazon è da sempre considerata la punta di diamante del settore e, con l’occasione di oggi, hai la scusa perfetta per ricevere a casa in appena un giorno un device che imparerai ad amare sin dal primo momento. Compralo su Amazon a 54€.

Powerbank con LED Charmast

Ti bastano solo 17€ circa per risolvere tutti i tuoi problemi di ricarica quando sei in giro. Oggi su Amazon c’è infatti un potente caricabatterie a questo prezzo affare che funziona con tutti i dispositivi, indipendentemente dalle loro dimensioni. In più con le spedizioni rapide e gratuite.

Tablet Newmetab P40

Il tablet Newmetab P40 è un dispositivo da 10 pollici con una serie di caratteristiche interessanti. Con 6 GB di RAM e un processore Octa-core da 2,0 GHz, offre una buona potenza di elaborazione per multitasking fluido e prestazioni efficienti. Puoi farlo tuo su Amazon a soli 99€ incluse le spese di spedizione? Ti basya prima spuntare il coupon in pagina da 20€ prima di pagare.

Echo Show 10 (3ª gen.)

Echo Show 10 è lo smart display di terza generazione di Amazon, con schermo da 10,1″, hub domotico Zigbee e assistente vocale Alexa. Con questo nuovo dispositivo puoi spostarti finalmente nella stanza durante una videochiamata o mentre stai cucinando: il brillante schermo HD ruoterà automaticamente per seguirti. Ebbene, questo vero e proprio gioiellino oggi è in super offerta su Amazon, dove puoi prenderlo scontato del 30% a soli 189€ tutto incluso, anche le spedizioni gratis via Prime.

