Offerte Xiaomi per San Valentino: su Amazon solo AFFARI

Se siete alla ricerca di un’idea per un regalo tech per il vostro partner siete capitati nel posto giusto. L’ecosistema Xiaomi è così vasto che ti offre tante opzioni per trovare quello giusto per te. E se non ti bastassero quelli selezionati da noi per darti qualche spunto, cliccando il bottone qui in basso verrete catapultati direttamente sulla pagina delle offerte Amazon relativa proprio ai prodotti della nota casa cinese.

Termometro igrometro Pro (sconto del 21%)

Questo termometro igrometro con bluetooth è molto utile per conoscere temperatura e umidità ambientali in qualsiasi momento. Il tutto spendendo la misera cifra di 13€ circa, complice lo sconto del 21% più il coupon del 10% che dovrete spuntare sulla pagina del prodotto. Le spedizioni son super rapide e gratuite.

Metro laser SMART (sconto del 20%)

Xiaomi Smart Laser Measure è un misuratore laser ultra preciso e semplice da usare. Questo misuratore di alta precisione professionale offre ±3mm di accuratezza, rendendo così la misurazione in tempo reale accurata e stabile. Oggi questo gioiellino può essere tuo a soli 39€, con lo sconto del 20% applicato da Amazon. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

POCO Watch (sconto del 30%)



POCO Watch è in offerta con lo sconto del 30%. L’ampio display AMOLED a colori ad alta risoluzione da 1,6″ con vetro curvo 2.5D e una cornice ultra sottile offre un’esperienza visiva mozzafiato che ti consente di vedere di più con maggiore chiarezza.

Bollitore intelligente Mi Smart Kettle Pro

Molto interessante anche questo bollitore smart con schermo digitale in alta definizione: ti permette di vedere la temperatura in tempo reale e coi controlli via app puoi mantenere la temperatura del bollitore fino a 12 ore tra i 40° e i 90°C. Poi è anche costruito con materiali di ottimo design, con rivestimento interno in acciaio inossidabile AISI 304.

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

Design sobrio e suono ECCEZIONALE: se da tempo sogni a occhi aperti un bel paio di auricolari Redmi Buds 3 Lite di Xiaomi, oggi hai l’occasione che stavi aspettando. Su Amazon, infatti, li trovi con un’OFFERTA veloce a soli 19€, con un risparmio quindi del 32% e le spedizioni gratuite incluse nel prezzo. Ma devi fare in fretta, perché la promo scade a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.