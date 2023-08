Oggi 90€ di sconto su iRobot Roomba, Amazon in TILT completo

Anche tu non hai intenzione di pagare una colf ogni singolo giorno? Ma vorresti avere casa sempre pulita e igenizzata quando tonri a casa la sera? Pensa che oggi ti puoi portare a casa questo robot aspirapolvere iRobot, a soli 299,90€, invece di 390,03€. Corri subito su Amazon, prima che sia tardi.

Casa sempre pulita ogni giorno? Vorresti avere una colf sempre a casa? Oggi trovi questo robot con tanto di sconto del 23%. Tutto ciò che dovrai fare é selezionare il robot ed aggiungerlo al carrello di Amazon. Poi al momento del checkout sarà scontato automaticamente.

Robot aspirapolvere connesso, due spazzole in gomma multisuperficie, suggerimenti personalizzati

Non dovrai più avere l’ansia di dover sempre pulire casa, da oggi in poi, quando tornerai a casa avrai già tutto pulito e anche profumato. Non dovrai assumere alcuna colf, casa sarà sempre pulita.

iRobot ha oltre 30 anni di esperienza nel mondo della robotica, con oltre 30 milioni di robot domestici venduti in tutto il mondo. Con la tecnologia di navigazione intelligente e lineare e ai sensori di riconoscimento cattura e rimuove lo sporco; quando si scarica, va a ricaricarsi per riprendere a pulire da dove aveva interrotto.

Polvere sottile e grossi detriti: i3 aspira residui e peli di animali domestici grazie alle doppie spazzole in gomma multisuperficie e un’aspirazione 10 volte più potente della Serie 600.

La tecnologia a Sensori reattivi consente di evitare che il robot si blocchi, mentre i sensori Dirt Detect riconoscono le aree del pavimento più sporche ordinando al robot di pulirle più accuratamente.

Se cercavi una colf davvero super economica e che stia ogni giorno a casa tua, eccola qua. Oggi te lo porti a casa con un mega sconto del 23%.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.