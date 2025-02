Oggi bastano 14€ per la Micro SD da 128 GB Lexar: super sconto Amazon del -30%

Hai file di videogiochi in abbondanza e non sai dove conservarli per averli sempre a portata di mano? La soluzione perfetta è la Micro SD da 128 GB Lexar PLAY, oggi disponibile su Amazon a soli 14 euro con un mega sconto del 30%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, l’offerta potrebbe terminare a breve!

Micro SD da 128 GB Lexar PLAY: storage extra e massima affidabilità

La Micro SD da 128 GB Lexar PLAY rappresenta una soluzione di memoria mobile perfetta per l’intrattenimento multimediale.

Innanzitutto è progettata per evitare tempi di caricamento lenti con velocità di lettura fino a 160 MB/s e prestazioni veloci di classe A1, così puoi giocare di più di ciò che ami senza perdere un colpo. In particolare è ideale per l’uso con il tuo dispositivo di gioco portatile, smartphone o tablet, oltre a semplificare il caricamento e il trasferimento rapido di tutti i tuoi file multimediali preferiti, inclusi film, foto, musica, giochi e libri.

Grazie a questa serie di specifiche tecniche, grazie a questa scheda puoi caricare le app più velocemente sui tuoi dispositivi mobili e riprodurre tutto ciò che vuoi, compresi video Full-HD e 4K.

Per finire, potrai essere sempre sicuro in quanto tutte le micro SD Lexar vengono sottoposte a test approfonditi nei Lexar Quality Labs per garantire prestazioni, qualità, compatibilità e affidabilità.

Oggi la Micro SD da 128 GB Lexar PLAY è disponibile su Amazon a soli 14 euro con un mega sconto del 30%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, l’offerta potrebbe terminare a breve!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.