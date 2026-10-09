Oggi da Lidl, trova la soluzione per moltiplicare il numero di prese elettriche in casa tua senza lavori di ristrutturazione a meno di 9 euro

L’idea è semplice: aumentare prese e porte di ricarica senza lavori in casa, senza aggiungere punti luce e senza riempire scrivanie e pavimenti di cavi. Si inserisce in una presa a muro standard e trasforma un solo punto elettrico in una piccola base per smartphone, tablet, lampade e altri dispositivi domestici. Utile in corridoio, in cucina o nell’angolo studio. Ma non è un accessorio per ogni situazione: qualche limite c’è, e conviene saperlo prima.

Il punto forte dell’adattatore Lidl Tronic è proprio questo: si attacca alla parete e fa il suo lavoro senza prolunghe, ciabatte a terra o fili che spuntano dietro al comodino. In pochi centimetri offre due prese elettriche e tre porte USB, quindi può alimentare, almeno in teoria, fino a cinque dispositivi contemporaneamente.

È il classico accessorio che torna comodo dove le prese non bastano mai: accanto al divano, sulla scrivania, in cucina vicino al piano di lavoro. Si può collegare una lampada, mettere in carica lo smartphone e aggiungere auricolari o smartwatch. Tutto nello stesso punto. In case con poche prese, o con prese messe male, può evitare la solita caccia al caricatore.

Potenza, USB-C e USB-A: cosa si può collegare davvero

Secondo le specifiche indicate dal produttore e dal catalogo Lidl, le due prese supportano una potenza massima dichiarata di 3.680 W, pari a 16 A. Sulla carta è un valore adatto anche ad apparecchi con consumi più alti, come alcune lampade, piccoli elettrodomestici o dispositivi da cucina. Resta però una regola di buon senso: bisogna sempre rispettare le indicazioni dell’impianto di casa e quelle dei singoli prodotti collegati. La parte USB, invece, è pensata soprattutto per la ricarica di tutti i giorni.

Un adattatore da parete con prese e USB trasforma una sola presa in una postazione di ricarica ordinata per più dispositivi.

Ci sono una porta USB-A da 18 W e due porte USB-C da 20 W, utili per telefoni, tablet, ebook reader, cuffie wireless e altri accessori. Non prende il posto, in molti casi, di un caricatore rapido di fascia alta. Però riduce il numero di alimentatori infilati nella presa. Un cavo per il telefono, uno per il tablet, meno “cubetti” in giro. Va ricordato, però, che quando si usano più porte insieme la potenza può essere divisa tra le varie uscite.

Più ordine e meno standby con l’interruttore integrato

Un dettaglio pratico è l’interruttore di accensione e spegnimento, inserito direttamente nel corpo dell’adattatore. Con un clic si interrompe la corrente quando non serve, evitando di lasciare caricabatterie e dispositivi alimentati in standby per ore. Non cambierà da solo la bolletta, certo. Ma nelle case piene di piccoli apparecchi il consumo “fantasma” non è sempre trascurabile. Il formato a blocco, senza cavo, aiuta anche a liberare spazio su mensole e piani d’appoggio.

All’ingresso può diventare il punto dove ricaricare telefono e cuffie prima di uscire. In camera può sostituire la classica multipresa dietro al comodino. E può servire anche in viaggio: in alberghi e appartamenti turistici, dove spesso una presa deve bastare per due persone, avere USB-C, USB-A e prese tradizionali nello stesso accessorio può risolvere più di un problema. A patto, naturalmente, che il formato sia compatibile con le prese del posto

Il prezzo di 8,99 euro rende l’accessorio interessante, ma non lo trasforma automaticamente nella scelta giusta per tutti. Il primo limite è l’ingombro. Essendo un blocco largo collegato direttamente alla parete, l’adattatore multipresa può coprire una presa vicina se viene montato su placche doppie o triple molto ravvicinate. In quel caso, invece di aumentare davvero i punti disponibili, rischia di renderne inutilizzabile uno. Poi c’è la questione della ricarica simultanea.

Le porte USB-C da 20 W e la USB-A da 18 W sono comode, ma se si collegano più dispositivi insieme la velocità può scendere, perché la potenza viene condivisa. Chi deve ricaricare in fretta un portatile compatibile USB-C, per esempio, farebbe bene a controllare prima i requisiti dell’alimentatore originale. Per smartphone, auricolari e piccoli accessori quotidiani, invece, resta una soluzione pratica e poco invasiva. Da scegliere se serve più ordine. Non se si cerca una stazione di ricarica ad alte prestazioni.