OGGI gli Auricolari Eono li paghi POCHISSIMI: l'offerta è IN SCADENZA, corri!

Goditi la tua musica preferita come mai prima d’ora con queste cuffiette top di gamma a prezzo stracciato! Parliamo degli Auricolari bluetooth Eono, al momento disponibili su Amazon a soli 16 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un codice promo del 15% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Auricolari bluetooth Eono: audio eccezionale e massima comodità

Gli Auricolari bluetooth Eono dispongono di una latenza di soli 50 ms, quindi guardare film e giocare sarà ancora più coinvolgente.

Il Bluetooth 5.0 fornisce una connettività affidabile e intuitiva quindi potrai collegarti in un attimo a qualsiasi dispositivo, che sia un pc, la smart tv e così via.

Le stanghette si posizionano comodamente dietro l’orecchio assicurando una tenuta perfetta anche durante gli allenamenti più intensi. In più i driver dal design avanzato in grafene offrono un’esperienza audio HiFi avvolgente, e risultano essere 100 volte più resistenti dei modelli in acciaio e più leggeri del 35%, con un’oscillazione ad alta precisione che fornisce un suono più profondo e in grado di riprodurre tutto lo spettro audio.

Goditi fino a 5 ore di ascolto con una singola ricarica e un’autonomia complessiva di 24 ore usando la custodia smart; l’ingresso USB-C a ricarica rapida fornisce fino a 1 ora di autonomia con soli 15 minuti di ricarica. Non è da meno la modalità gaming avanzata che assicura un’esperienza di gioco ancora più immersiva per sessioni anche lunghissime.

