Oggi il Mouse da gaming ASUS di ultima generazione lo paghi quasi la metà (27€)

Ecco uno dei gadget che non puoi non avere se sei un appassionato di videogiochi! Si tratta del Mouse ASUS TUF Gaming M4 Air Wired, oggi disponibile su Amazon a soli 27 euro con uno sconto bomba del 49%.

La spedizione è gratuita e puoi programmare la consegna anche in uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, la promozione è limitata e le scorte sono in esaurimento!

Mouse ASUS TUF Gaming M4 Air Wired: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mouse ASUS TUF Gaming M4 Air Wired è un piccolo gioiellino che lascerà a bocca aperta gli appassionati di videogiochi per una serie di specifiche all’avanguardia.

Innanzitutto permette movimenti rapidi e precisi grazie al suo sensore ottico da 16000 DPI. Inoltre è possibile regolare facilmente la sensibilità su 4 livelli attraverso l’apposito tasto in base alle tue esigenze del momento e alle sfide da affrontare.

Anche il design non fà una piega grazie al cavo TUF Paracord, ai piedini in PTFE e al design Air Shell che offrono affidabilità e robustezza soprattutto in sessioni di gioco prolungate. Per di più questo modello è leggerissimo ed ergonomico così da offrire il massimo comfort anche dopo ore di utilizzo.

Allo stesso tempo, il rivestimento protettivo idrorepellente IPX6 protegge il mouse da umidità e schizzi d’acqua così non avrai mai preoccupazioni. Per finire, i sei pulsanti programmabili e la memoria interna ti permettono di giocare con la massima comodità ovunque tu vada e con qualsiasi gioco.

Oggi il Mouse ASUS TUF Gaming M4 Air Wired è disponibile su Amazon a soli 27 euro con uno sconto bomba del 49%. La spedizione è gratuita e puoi programmare la consegna anche in uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, la promozione è limitata e le scorte sono in esaurimento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.