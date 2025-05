Oggi il Mouse da gaming Logitech lo paghi praticamente la metà (-48%)

Se stai cercando un mouse da gaming wireless che unisca leggerezza, precisione e autonomia, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta su Logitech G309 LIGHTSPEED, disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile: da 94,99€ a soli 49,49€ grazie ad uno sconto del 48%. Un’occasione che non capita tutti i giorni per chi vuole aggiornare il proprio setup gaming con un dispositivo di alta qualità.

Un concentrato di tecnologia per il gaming

Il Logitech G309 LIGHTSPEED è stato progettato per rispondere alle esigenze dei gamer più esigenti. Grazie alla connettività LIGHTSPEED, garantisce una connessione wireless praticamente priva di latenza, offrendo prestazioni comparabili a quelle cablate. Inoltre, per una maggiore versatilità, è dotato di connettività Bluetooth, così da poter essere utilizzato in qualsiasi contesto, anche lontano dalla postazione di gioco.

Un altro punto di forza è il peso ridotto: il G309 è uno dei mouse più leggeri della sua categoria, rendendolo perfetto per lunghe sessioni di gioco senza affaticare la mano.

Precisione senza compromessi

Il cuore tecnologico di questo mouse è il sensore HERO 25K, che assicura un tracciamento submicrometrico senza smoothing, filtraggio o accelerazione. Questa caratteristica si traduce in movimenti estremamente precisi e fluidi, fondamentali per chi gioca a livelli competitivi. Ogni azione sarà registrata con la massima fedeltà, migliorando l’esperienza di gioco e le performance.

Non meno importante è l’autonomia: il Logitech G309 LIGHTSPEED offre oltre 300 ore di utilizzo continuo con una singola batteria AA. Per chi vuole dimenticare completamente il problema della ricarica, il mouse è compatibile con il sistema POWERPLAY, che permette di alimentarlo continuamente durante l’utilizzo, garantendo sessioni di gioco ininterrotte.

Gli interruttori LIGHTFORCE, una combinazione ibrida ottico-meccanica, offrono un clic rapido e preciso, mantenendo la sensazione tattile degli interruttori meccanici tradizionali. Questo sistema innovativo eleva l’esperienza di utilizzo, rendendo ogni comando reattivo e affidabile.

Personalizzazione e stile

Il Logitech G309 LIGHTSPEED è dotato di sei pulsanti completamente programmabili, che consentono di personalizzare il mouse in base alle proprie preferenze e necessità di gioco. Nella confezione troverai tutto il necessario per iniziare subito a giocare: il mouse, il ricevitore USB LIGHTSPEED con prolunga, una batteria AA, adesivi per migliorare l’impugnatura e la documentazione utente.

Il design elegante e minimale in nero si integra perfettamente in qualsiasi setup gaming, aggiungendo un tocco di stile alla tua postazione. Inoltre, il mouse è compatibile con i principali sistemi operativi, tra cui Windows, Mac e Linux, garantendo massima flessibilità.

Con uno sconto del 48%, il Logitech G309 LIGHTSPEED rappresenta un investimento ideale per chi cerca un mouse da gaming di alta qualità senza spendere una fortuna. Non lasciarti sfuggire l’occasione di acquistarlo a soli 49,49€ su Amazon. Scopri come migliorare la tua esperienza di gioco con uno dei migliori mouse wireless sul mercato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.