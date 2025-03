Oggi il potentissimo Robot Aspirapolvere Roborock lo paghi 500€ in meno

Ecco un vero e proprio concentrato di potenza che potrai supportarti nelle pulizie domestiche rendendo qualsiasi superficie più brillante che mai! Parliamo del Robot Aspirapolvere Roborock Qrevo Master, oggi disponibile su Amazon a soli 799 euro grazie ad un coupon speciale da applicare al momento dell’ordine.

In questo modo il risparmio ammonta a ben 500 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, ad un prezzo così scontato gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Robot Aspirapolvere Roborock Qrevo Master: come utilizzarlo

Il Robot Aspirapolvere Roborock Qrevo Master si caratterizza per la forte aspirazione HyperForce da 10.000 Pa e i doppi rulli controrotanti interamente in gomma che riescono a catturare capelli, polvere e detriti in modo efficace su varie superfici, come legno, piastrelle e tappeti.

Allo stesso tempo, la tecnologia per la spazzola laterale FlexiArm Design e il sistema per il lavaggio dei bordi garantiscono una pulizia senza confronti, eliminando ogni sporco residuo anche negli angoli più nascosti: in questo modo casa brillerà come non mai e l’igiene sarà massima.

In più, per massimizzare l’efficacia della pulizia evitando la formazione di macchie, la spazzola e i panni possono essere sollevati automaticamente rendendo i pavimenti davvero impeccabili.

Un’altra caratteristica importante del dispositivo è la sua nuova stazione di ricarica multifunzione 3.0 con funzionalità avanzate di lavaggio del panno e autopulizia che garantisce una modalità di utilizzo semplicissima senza alcuna manutenzione manuale.

