Oggi il TUO nuovo monitor da gaming te lo REGALA Philips: 134€ su Amazon

Oggi Amazon ha in serbo per te un’ottima offerta per acquistare il monitor curvo da gaming di fascia entry level di Philips a un prezzo davvero molto conveniente. Infatti, se fai in fretta, quest’oggi ti bastano appena 134€ per mettere le mani su un monitor che non ti deluderà mai.

Realizzato con materiali di buon livello e con un design minimal che non si perde in fronzoli, il monitor da gaming ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze tenendo in considerazione il budget piuttosto contenuto.

Appena 134€ su Amazon per l’ottimo monitor curvo da gaming di Philips

Il monitor monta un bel pannello curvo da 27″ ad altissima risoluzione (1920 x 1080 pixel) ideale per giocare a qualsiasi titolo; è presente il supporto alla tecnologia AMD FreeSync, la funzionalità Low Blue Light per ridurre l’affaticamento degli occhi e anche un paio di casse audio integrate.

Con una frequenza di aggiornamento a 75Hz e un tempo di risposta di 4 ms, il monitor Philips è ideale per addentrarsi nel mondo del gaming senza spendere una cifra impossibile.

Insomma, cosa stai aspettando? Il monitor curvo da gaming di Philips è in vendita su Amazon al prezzo più conveniente di sempre; mettilo adesso nel carrello per riceverlo a casa già nella giornata di domani con la consegna rapida e gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.