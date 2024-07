OGGI le Cuffie on-ear JBL Tune le paghi quasi LA META': occasione UNICA

In vacanza goditi la tua musica preferita in maniera sempre impeccabile ovunque tu sia con le Cuffie On-Ear Wireless JBL Tune! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 25 euro con uno sconto bomba del 48%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Cuffie On-Ear Wireless JBL Tune: audio al top e massimo comfort

Le Cuffie On-Ear Wireless JBL Tune rappresentano un vero e proprio gadget imperdibile soprattutto per gli appassionati di musica.

Innanzitutto garantiscono un audio davvero imbattibile caratterizzato dai potenti bassi di JBL Pure Bass e da alti cristallini e nitidi. In questo modo sarai immerso nelle tue canzoni preferite e ti sentirai come al centro di un concerto in ogni occasione.

Il fuore all’occhiello di questi auricolari è sicuramente l’autonomia elevatissima in quanto assicurano fino a 40 ore di riproduzione musicale no-stop e sono cariche in sole 2 ore tramite cavo USB Type-C. Inoltre sono dotate di funzione di ricarica veloce così in 5 minuti avrai l’energia giusta per ascoltare ben 2 ore di musica.

Inoltre vantano la funzione utilissima di Connessione Multipoint: questo vuol dire che potrai passare da un dispositivo bluetooth all’altro in un attimo, ad esempio da un video sul tablet alle chiamate sul cellulare senza alcuna interruzione.

Anche la comodità è sempre assicurata grazie in quanto sono pieghevoli ed hanno padiglioni auricolari morbidi e leggeri con un archetto imbottito.

