OGGI l'Echo Dot 5 lo paghi QUASI LA META' con uno SCONTO BOMBA DEL 46%

Oggi su Amazon trovi l’Altoparlante intelligente più ricercato in assoluto ad un prezzo davvero stracciato! Si tratta dell’Echo Dot (5ª generazione, modello 2022), al momento disponibile a soli 34 euro con un mega sconto del 46%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, un’offerta così conveniente non capita tutti i giorni!

Echo Dot (5ª generazione, modello 2022): funzionalità e modalità di utilizzo

L’Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) è un altoparlante intelligente super innovativo che renderà la tua vita quotidiana davvero super smart.

Il dispositivo di ultima generazione offre una migliore qualità dell’audio, con voci più nitide e bassi più profondi, per un suono più avvolgente e ricco. Inoltre è compatibile con l’assistente vocale Alexa quindi potrai richiedere in ogni momento di riprodurre musica, podcast o audiolibri e goderti un’esperienza audio dinamica in tutta la casa.

Allo stesso modo, la vita di tutti i giorni sarà semplificata: con dei semplici comandi vocali potrai ascoltare le ultime notizie, le previsioni del tempo, impostare timer e promemoria con la voce, trovare le risposte alle tue domande o ascoltare le barzellette più divertenti.

Tra l’altro, è possibile associare dei dispositivi compatibili al tuo Echo Dot, come lampadine, termostati e molti altri. In questo modo puoi controllare la tua Casa Intelligente usando la tua voce, come creare una routine per accendere le luci o riprodurre musica ad un orario specifico.

