Oggi lo smartwatch Amazfit costa SOLO 44€: va a RUBA

Sei un appasionato di fitness e ti piace tenere sempre tutto sotto controllo, quindi i passi che fai, le tue informazioni di salute. Beh, allora dovresti avere sicuramente questo smartwatch di Amazfit, che oggi costa solo 44,90€, invece di 49,90€. Corri immediatamente su Amazon, prima che termini.

La promo davvero incredibile che è disponibile solo e solo oggi su Amazon. Oggi ti porti a casa questo smartwatch con un mega sconto del 10%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Amazfit Band 7 smartwatch fitness tracker, 120+ modalità sportive, durata della batteria di 18 giorni

Non aspettare più troppo tempo, ne restano davvero pochissimi pezzi disponibili su Amazon. Si tratta dell’offerta più assurda del giorno. Se poi ami il mondo del fitness, non puoi non avere questo smartwatch.

Questo modello di Amazfit, dispone di un ampio display da 1,47″ che può contenere informazioni più importanti e ridurre lo scorrimento. Un display AMOLED HD a colori con 282 PPI che ti offre un’esperienza visiva chiara e meravigliosa.

Questo smartwatch dispone di un’ampia selezione di 120 modalità sportive, le quali forniscono dati utili sull’allenamento come distanza, velocità, frequenza cardiaca, calorie bruciate, ecc. Così da rendere il tuo esercizio più efficiente.Grazie al biosensore avanzato Amazfit Band 7 potrà monitorare automaticamente il livello di SpO2 24h al giorno.

Non attendere più, perché oggi te lo porti a casa a davvero pochissimo con un mega sconto del 10%. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi, perché ne restano davvero pochissimi pezzi disponibili ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.