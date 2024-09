Oggi risparmi 1.000 euro sulla Smart TV Samsung da 75 pollici: offerta bomba

Preparati ad immergerti nei tuoi film preferiti così come se fossi al cinema con questa Smart TV Samsung da 75 pollici! Oggi è disponibile su Amazon a soli 1.299 euro grazie ad un mega sconto del 43%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 1.000 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, è un’occasione irripetibile!

Smart TV Samsung da 75 pollici: specifiche tecniche e funzionalità

Questa Smart TV Samsung da 75 pollici è un vero e proprio gioiellino della tecnologia, ed oggi può essere tua ad un prezzo davvero stracciato.

Si caratterizza per il suo Quantum Processor con una risoluzione 4K che offre colori e luminosità straordinari, così da poterti immergere nei tuoi contenuti preferiti e sentirti al centro dell’azione per quanto riguarda qualsiasi contenuto multimediale.

In più, la Tecnologia Quantum Dot cattura la luce e la trasforma in colori mozzafiato così da renderli più realistici e luminosi che mai e, allo stesso tempo, il Motion Xcelerator 120Hz offre un’esperienza di gioco straordinaria con immagini fluide per primeggiare anche negli scontri più difficili.

Da punta di vista audio il dispositivo è davvero eccellente grazie ad una sere di funzionalità all’avanguardia tra cui l’Audio surround 3D sincronizzato con l’azione per un’esperienza sonora completamente immersiva e l’Adaptive Sound Pro per un suono autentico e fedele ai contenuti.

