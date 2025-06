Oggi risparmi 200€ sul Robot multifunzionale DEEBOT T50 OMNI

Porta la tua routine di pulizia a un livello superiore con il rivoluzionario Robot ECOVACS DEEBOT T50 OMNI, ora disponibile a un prezzo eccezionale: solo 599€, grazie a uno sconto del 25% sul prezzo originale di 799€. Un’occasione imperdibile per trasformare la tua casa con un dispositivo che combina tecnologia avanzata e praticità quotidiana.

Una pulizia intelligente e senza compromessi

Il Robot DEEBOT T50 OMNI è un concentrato di innovazione, progettato per offrirti un’esperienza di pulizia mai vista prima. Grazie alla tecnologia AIVI 3D 2.0, il robot utilizza schemi di luce infrarossa per creare una mappa tridimensionale della tua casa, identificando con precisione ogni ostacolo e ottimizzando il percorso di pulizia. Con il sistema ZeroTangle 2.0, le spazzole a tripla V eliminano completamente il problema dei grovigli di capelli, garantendo una performance costante e senza intoppi, anche in presenza di capelli lunghi.

Non si tratta solo di un robot aspirapolvere: il DEEBOT T50 OMNI include una stazione All-in-One che gestisce ogni aspetto della manutenzione. La stazione svuota automaticamente il contenitore della polvere, lava il mocio con acqua calda a 75°C e lo asciuga con aria a 45°C, grazie ai due raschiatori bidirezionali che assicurano una pulizia profonda. Questo significa che non dovrai più preoccuparti di svuotare, lavare o asciugare: ci pensa tutto lui.

Design compatto e tecnologie avanzate

Il profilo ultrasottile di soli 81 mm, reso possibile dal modulo dToF LiDAR, consente al robot di raggiungere facilmente gli spazi sotto mobili e letti, garantendo una pulizia impeccabile anche nelle aree più difficili da raggiungere. Inoltre, l’assistente vocale YIKO offre un controllo vocale intuitivo, permettendoti di gestire le operazioni con semplici comandi vocali. Non manca una funzione di monitoraggio video in tempo reale, che include solide protezioni per la privacy.

Con una potenza di aspirazione di 15.000 Pa, il DEEBOT T50 OMNI è progettato per affrontare qualsiasi tipo di sporco, dai tappeti alle superfici dure. Questa potenza, combinata con la tecnologia di mappatura avanzata e la stazione multifunzionale, lo rende un alleato indispensabile per la pulizia quotidiana. E tutto questo è disponibile a un prezzo davvero competitivo, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra qualità e convenienza.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità: acquista ora il Robot DEEBOT T50 OMNI su Amazon e approfitta dello sconto del 25%. Con un investimento di soli 599€, potrai rivoluzionare il modo in cui gestisci le pulizie di casa e risparmiare tempo prezioso per le cose che contano davvero.

