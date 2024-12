Oggi risparmi più di 500€ sul Samsung Galaxy S24 Ultra: occasione irripetibile

È uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato, ed oggi può essere tuo ad un prezzo davvero da capogiro! Si tratta del Samsung Galaxy S24 Ultra, al momento disponibile su Amazon a soli 1.099 euro con un maxi sconto del 32%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 520 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Samsung Galaxy S24 Ultra: tutte le caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è un gioiellino della tecnologia che vanta specifiche tecniche all’avanguardia, quindi è adatto alle esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

In primis è dotato di un display mobile adattivo da 6,8 pollici con Vision Booster migliorato che esalta contrasti e colori: questo vuol dire che potrai godere sempre di un’esperienza visiva eccezionale anche grazie al Corning Gorilla Armor che riduce i riflessi e migliora nitidezza in qualsiasi condizione di luce esterna.

Un’altra specifica importante del dispositivo è la sua fotocamera principale da 200MP che permette di realizzare foto e video spettacolari sfruttando funzionalità innovative come ProVisual engine, Space Zoom e un Teleobiettivo con OIS più ampio.

Non è da meno la sua pazzesca efficienza energetica dovuta ad una batteria da 5.000 mAh che ti permette di avere un’autonomia che supera le 24 ore così da non avere nessuna preoccupazione per una giornata intera.

