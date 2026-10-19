Oggi scomparsi, ma all'epoca ovunque: questi 23 dispositivi erano oggetti di culto negli anni '90 e oggi sono un bottino

Prima che lo smartphone mettesse insieme musica, giochi, foto, messaggi e agenda in un unico oggetto, c’era un piccolo mondo di dispositivi separati. La rassegna pubblicata da Giga.de il 14 ottobre li rimette in fila: dal Walkman al Tamagotchi, dal Game Boy ai primi cellulari, fino a monitor a tubo catodico, videocamere VHS-C e lettori CD portatili. Tutti oggetti finiti in cantina, o quasi. Ma ancora capaci di accendere una memoria precisa. Perché avevano un rito, un gesto, un tempo.

Prima di Spotify, delle playlist già pronte e degli auricolari senza fili, la musica portatile voleva dire cassette in tasca, batterie di scorta e custodie rigide per i CD. Il Walkman, nato alla fine degli anni Settanta ma ancora diffusissimo negli anni Novanta, trasformò viaggi in autobus e pomeriggi in cortile in ascolti privati.

Cuffie leggere, nastro magnetico e il rischio, ben noto, del “bandsalat”: la cassetta che si ingarbugliava e andava riavvolta con una penna. Poi c’era il registratore a cassette, usato per prendere le canzoni dalla radio. Serviva tempismo: premere “rec” al momento giusto e sperare che lo speaker non parlasse sull’intro. Con il Discman, il compact disc entrò negli zaini, anche se il lettore era ingombrante, fragile e poco adatto alle buche del marciapiede. Bastava un sobbalzo e il brano saltava.

La MiniDisc, presentata da Sony nel 1991, provò invece a tenere insieme qualità digitale e supporto riscrivibile, conquistando musicisti, studenti e appassionati di compilation. Oggi tutto sta in un’app. Allora scegliere cosa portare con sé era già un modo per dire chi si era.

Giocare ovunque: Game Boy, PlayStation, Nintendo 64 e l’era delle console cult

Il Game Boy, arrivato in Europa nel 1990 dopo il debutto giapponese del 1989, rese normale giocare fuori casa: in treno, in sala d’attesa, sotto le coperte, almeno finché le pile reggevano. Tetris, Super Mario, poi le cartucce scambiate a scuola. Lo schermo era piccolo, la grafica essenziale, ma l’idea di portarsi dietro un videogioco sembrava già futuro.

Natura morta di gadget portatili anni ’90 su una scrivania, simbolo dei dispositivi che lo smartphone ha sostituito.

Nelle camerette, intanto, avanzavano le console da salotto. La prima PlayStation, lanciata da Sony nel 1994 in Giappone e poi nel resto del mondo, cambiò il rapporto tra videogiochi e pubblico adulto, anche grazie ai CD-ROM e a titoli capaci di uscire dalla nicchia. Il Nintendo 64, con il controller a tre impugnature e lo stick analogico, segnò intere serate davanti a Mario Kart 64 e GoldenEye 007, spesso in quattro, stretti davanti allo stesso televisore.

Il Super Nintendo, arrivato in Italia nei primi anni Novanta, aveva già introdotto i tasti dorsali e ospitato classici come The Legend of Zelda: A Link to the Past e Yoshi’s Island. La Sega Dreamcast, uscita nel 1998 in Giappone, provò a puntare sull’online in casa e su giochi come Sonic Adventure, ma finì schiacciata dalla concorrenza. Non tutto resistette. Molto, però, diventò culto.

Comunicare e organizzarsi prima delle app: pager, primi cellulari, PDA e BlackBerry

Prima delle notifiche push, dei gruppi WhatsApp e delle email sempre aperte, la comunicazione mobile era fatta di bip, display monocromatici e messaggi da capire al volo. Il pager, o cercapersone, negli anni Novanta ebbe una forte diffusione soprattutto tra i professionisti: un segnale, un numero da richiamare, poche informazioni e la necessità di trovare un telefono. Poi arrivarono i primi cellulari, spesso pesanti, con antenne estraibili e batterie da trattare con attenzione.

In Germania, le reti mobili digitali si svilupparono dal 1992; in Italia, invece, la crescita dei telefonini esplose nella seconda metà del decennio. Il termine “handy”, molto usato nel mondo tedesco, racconta bene quell’idea di oggetto pratico, personale, quasi identitario. Accanto ai telefoni si fecero largo i PDA, i Personal Digital Assistant: agende elettroniche con calendario, rubrica, appunti e, in alcuni modelli, posta elettronica e collegamenti via cavo. Per manager e professionisti erano anche uno status symbol.

Nel 1999 comparve il primo BlackBerry, destinato a diventare nei primi anni Duemila il simbolo dell’email in mobilità, con tastiera fisica e sincronizzazione dei dati. Poi lo smartphone assorbì tutto: telefonate, rubrica, agenda, lavoro. E quei dispositivi, uno alla volta, sparirono dalle scrivanie.

Oggetti diventati memoria collettiva: Polaroid, VHS-C, Furby, Aibo e icone domestiche

Non c’erano solo tecnologia personale e videogiochi. Gli anni Novanta furono pieni di oggetti domestici che oggi funzionano come interruttori della memoria. La Polaroid permetteva di scattare una foto e tenerla in mano pochi minuti dopo, agitandola durante feste, gite e compleanni: un gesto più teatrale che necessario, ma rimasto nell’immaginario.

Le videocamere VHS-C registravano matrimoni, recite scolastiche e vacanze al mare con immagini tremolanti e audio impastato. Il rumore della cassetta che entrava nel vano, per molti, vale più di una notifica in alta definizione. C’erano poi i giocattoli tecnologici. Il Tamagotchi, lanciato da Bandai nel 1996, portò nei cortili un animale virtuale da nutrire e curare, tra discussioni in famiglia e qualche richiamo in classe. Il Furby, arrivato nel 1998, mescolava peluche e sensori, parlava una lingua tutta sua e dava l’idea di “imparare” parole nuove.

Sony tentò persino il salto nel futuro con Aibo, il cane robot presentato nel 1999, dotato di videocamera, microfono e comportamenti ispirati a quelli di un animale vero. Intorno, nelle case, restavano la lampada lava, il televisore a tubo catodico, il monitor pesante del primo PC, la Super Soaker pronta per l’estate. Oggetti superati, spesso goffi. Ma riconoscibili al primo sguardo.