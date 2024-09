Oggi su Amazon la Tastiera da Gaming Logitech la paghi quasi la metà (-48%)

Sei appassionato di videogiochi? Vuoi ottimizzare la tua postazione? Allora devi assolutamente provare la Tastiera da Gaming Meccanica Logitech LIGHTSPEED, oggi disponibile su Amazon a soli 149 euro con uno sconto assurdo del 48%.



Tastiera da Gaming Meccanica Logitech LIGHTSPEED: tutte le funzionalità

La Tastiera da Gaming Meccanica Logitech LIGHTSPEED è un gadget tech in grado di ottimizzare al massimo il tuo setup di gioco.

Innanzitutto è dotata di nuovi switch meccanici ad alte prestazioni e profilo ribassato che garantiscono velocità, accuratezza e super precisione in qualsiasi operazione, sempre nel massimo comfort.

Un’altra caratteristica di spicco è la modalità wireless di livello professionale che offre prestazioni ultraveloci con frequenza di aggiornamento di 1 ms: in questo modo potrai primeggiare nelle sfide più complesse ovunque tu sia, e senza il fastidio di cavi ingombranti.

Inoltre la tastiera si caratterizza per un nuovissimo sistema RGB che sincronizza l’illuminazione con i contenuti di gioco e intrattenimento per creare sempre l’atmosfera giusta. È possibile anche sfruttare il programma Logitech G HUB per personalizzare ogni tasto o creare animazioni personalizzate con oltre 16,8 milioni di colori.

La batteria è un altro fiore all’occhiello del dispositivo in quanto offre ben 30 ore di autonomia, mentre con la ricarica rapida basteranno 3 ore per avere l’energia extra di cui hai bisogno.

