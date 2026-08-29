Ogni quanto dovresti pulire il televisore per mantenerlo come nuovo nel tempo

Chi usa ogni giorno televisori LED, OLED o QLED dovrebbe ricordarsi di pulire lo schermo TV con una certa regolarità. Anche da questa settimana, senza aspettare il “momento giusto”. Polvere, impronte e sporco leggero possono rovinare la visione e, nelle parti meno in vista, dare fastidio anche alla corretta aerazione dell’apparecchio. Non serve farne una cerimonia. Bastano pochi strumenti, un po’ di attenzione e, soprattutto, niente prodotti aggressivi.

Schermo ogni settimana, prese e griglie almeno una volta l’anno: la cadenza da seguire

La regola più prudente, indicata anche da produttori come Panasonic, è semplice: pulire lo schermo del televisore una volta alla settimana. Vale ancora di più se il TV è in soggiorno, vicino alla cucina o in una stanza molto frequentata. A differenza di smartphone e tablet, il pannello non viene toccato di continuo, ma raccoglie comunque polvere, residui nell’aria e piccole macchie. Si vedono bene quando la luce arriva di lato.

Per porte, prese d’aria e griglie di ventilazione, invece, si può intervenire con più calma: almeno una volta l’anno, secondo le indicazioni diffuse da marchi come TCL. Qui non è solo una questione di estetica. Se la polvere si accumula, l’aria passa peggio e può aumentare il rischio di surriscaldamento del televisore, un punto richiamato anche da Xiaomi nelle avvertenze sulla corretta ventilazione dei dispositivi. In case con animali, caminetti, finestre spesso aperte o lavori in corso nelle vicinanze, meglio non aspettare troppo. Basta un’occhiata al retro del TV: se compare una patina grigia, è già il momento di pulire.

Prima il manuale, poi il panno: i detergenti da evitare senza esitazioni

Prima di toccare lo schermo, c’è un passaggio che molti saltano e che invece può evitare guai: controllare il manuale del televisore. Alcuni pannelli hanno superfici delicate, come i rivestimenti antiriflesso, e possono rovinarsi con il prodotto sbagliato. Samsung, nelle sue istruzioni, avverte di non usare sapone, detergenti per vetri, solventi o prodotti con alcol, ammoniaca o benzene. Il rischio non è soltanto lasciare un alone. Si può danneggiare lo schermo in modo permanente.

Meglio evitare anche carta da cucina, fazzoletti ruvidi e panni generici già usati per altre pulizie in casa. Sembrano innocui, ma possono trattenere granelli duri e lasciare micrograffi. La scelta più sicura resta un panno in microfibra morbido e privo di pelucchi, simile a quello per occhiali, monitor o obiettivi fotografici. L’ideale è tenerne uno solo per il TV, magari nel cassetto del mobile. Una piccola abitudine, ma fa la differenza.

TV spenta, microfibra e mano leggera: il modo giusto per pulire lo schermo

La pulizia corretta del televisore parte sempre dallo stesso punto: spegnere l’apparecchio, staccare la spina e aspettare qualche minuto. A schermo freddo ditate e aloni si notano meglio, soprattutto se si inclina leggermente il TV verso la luce di una finestra o di una lampada. Poi si passa un panno in microfibra asciutto, senza premere, con movimenti lenti e circolari. Non bisogna avere fretta. Se una macchia resta lì, meglio ripassare con calma piuttosto che strofinare con forza.

La regola da tenere a mente è una: mai spruzzare liquidi direttamente sullo schermo. Acqua e detergenti possono colare lungo la cornice, infilarsi nei bordi del pannello o arrivare a componenti interni. Se il manuale permette l’uso di un panno appena umido, va strizzato molto bene e usato solo quando quello asciutto non basta. Subito dopo, serve un secondo passaggio con una microfibra asciutta, per togliere ogni traccia di umidità. In questi casi vale una frase semplice, ma efficace: meno prodotto si usa, meglio è.

Non solo schermo: scocca, porte, prese d’aria e telecomando da non dimenticare

La parte frontale è quella che si nota subito, ma la manutenzione del TV riguarda anche ciò che resta nascosto. La scocca si può pulire con un panno in microfibra appena inumidito, seguito da uno asciutto. Sul retro, invece, serve più cautela. Per le griglie di ventilazione, TCL consiglia un aspirapolvere con accessorio a spazzola, così da togliere la polvere senza spingerla all’interno. Per le porte HDMI, USB e audio, può andare bene l’aria compressa, ma con brevi getti e senza avvicinare troppo il beccuccio.

Poi c’è il telecomando, spesso il grande dimenticato. Passa di mano in mano, cade sul divano, finisce accanto agli snack del venerdì sera. Una salvietta antibatterica ben strizzata basta per una pulizia veloce, facendo attenzione a non far entrare liquido tra i tasti. Dopo l’uso, i panni in microfibra vanno lavati con un detergente delicato, senza candeggina né ammorbidente, e lasciati asciugare all’aria. Così durano di più e restano efficaci. Il risultato non è solo uno schermo più pulito: è un televisore tenuto meglio, più piacevole da guardare e meno esposto a piccoli problemi evitabili nel tempo.