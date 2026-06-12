Olinia Uno, la microcar elettrica messicana che punta a cambiare la mobilità urbana

Un mezzo piccolo, a basso costo, nato anche per spingere la produzione nazionale e dare una risposta concreta a chi ogni giorno si sposta in città tra tragitti brevi, trasporto informale e spese di gestione sempre più pesanti.

Olinia Uno, la microcar elettrica voluta dal governo messicano

Olinia Uno è la prima iniziativa automobilistica messicana promossa direttamente dal governo federale. A coordinarla è il Ministero della Scienza messicano, il Secihti, con il coinvolgimento di università e istituti tecnici del Paese. Durante la presentazione, Claudia Sheinbaum l’ha indicata come uno dei simboli della nuova politica industriale del Messico: meno dipendenza dall’estero, più produzione interna e tecnologie pulite accessibili anche a chi oggi non può permettersi un’auto elettrica tradizionale. Non una vettura di lusso, quindi. Non un prototipo da salone. Ma una microcar urbana, semplice, pratica, costruita attorno a un prezzo il più possibile raggiungibile. Il veicolo è pensato per città dense e trafficate, dove mototaxi, scooter e motociclette sono spesso indispensabili, ma espongono conducenti e passeggeri a rischi maggiori. Da qui la scelta di una carrozzeria chiusa e di un abitacolo capace di ospitare fino a sei persone, dato insolito per un mezzo così compatto. Secondo le informazioni diffuse, all’interno c’è spazio anche per un carico importante e per una sedia a rotelle, senza modifiche specifiche. Un dettaglio concreto, soprattutto in un mercato dove il trasporto familiare e condiviso è parte della vita quotidiana.

Componenti messicani, il traguardo è il 75% entro il 2030

La partita industriale è uno dei punti più delicati del programma Olinia Uno. Oggi circa il 50% dei componenti del veicolo viene prodotto in Messico. L’obiettivo fissato dal governo, però, è più ambizioso: arrivare al 75% di componentistica locale entro il 2030. Una soglia che dice molto sulla strada scelta da Città del Messico, in un momento in cui diversi Paesi cercano di dipendere meno dalle forniture estere, soprattutto asiatiche. Nel caso messicano, il riferimento riguarda in particolare la forte presenza di prodotti e fornitori cinesi nel settore dei veicoli elettrici economici. Al progetto hanno lavorato anche il TecNM e l’IPN, due realtà tecniche e accademiche di primo piano nel sistema formativo del Paese. L’idea è creare competenze, brevetti, fornitori e manodopera specializzata attorno a un prodotto semplice, ma ripetibile. “Vogliamo che sia messicano non solo nel nome”: è questo, in sostanza, il messaggio arrivato dal governo durante la presentazione pubblica. Ora, però, arriva la parte più difficile: passare dai prototipi e dagli annunci alla produzione vera, su larga scala. È lì che molti programmi industriali pubblici si misurano con i problemi concreti: tempi, qualità, assistenza, costi dei materiali. E, naturalmente, domanda reale.

Autonomia e ricarica: numeri da uso quotidiano

Sul piano tecnico, Olinia Uno monta una batteria LFP da 14,7 kWh, una soluzione molto usata sulle elettriche economiche per costi, durata e stabilità. L’autonomia dichiarata va da 100 a 125 chilometri. Non numeri da lunghi viaggi, ma sufficienti per l’uso urbano di tutti i giorni: casa-lavoro, scuola, piccole consegne, spostamenti di quartiere. Anche la velocità massima di 50 km/h conferma la natura del mezzo. Non è un’auto da autostrada. È pensata per strade locali, periferie e centri congestionati. La ricarica, poi, non richiede impianti particolari. Con una normale presa domestica a 110V servono circa 8 ore; con una presa a 220V si scende a circa 4 ore. Tempi adatti a una ricarica notturna o durante le pause di lavoro, soprattutto per chi usa il veicolo su turni brevi. Dentro, la dotazione resta essenziale: schermo centrale da 7 pollici, due altoparlanti e Bluetooth 5.0. Poco superfluo, almeno sulla carta. Una scelta in linea con l’obiettivo dichiarato: tenere basso il prezzo, rendere più semplice la manutenzione ed evitare tecnologie costose che finirebbero sul listino.

Prezzo da 150.000 pesos e arrivo nel 2027: la sfida ai mototaxi

Il dato che più attira l’attenzione resta il prezzo. Olinia Uno è stata annunciata a 150.000 pesos messicani, circa 7.500 euro al cambio attuale. Se confermata, sarebbe una delle elettriche più accessibili sul mercato. Il governo ha indicato anche un costo d’uso stimato di 49 centesimi messicani per chilometro, pari a circa 2,5 centesimi di euro: meno, sulla carta, di molte motociclette impiegate ogni giorno per il trasporto urbano. Un argomento forte per famiglie, piccoli operatori e servizi locali. Il debutto sul mercato messicano è previsto per l’estate del 2027. Prima, però, restano da chiarire diversi punti: capacità produttiva, rete di vendita, assistenza, eventuali incentivi e regole di omologazione per circolare nelle diverse aree urbane. La sfida ai mototaxi non si giocherà soltanto sul prezzo. Si giocherà sulla fiducia. Chi lavora ogni giorno in strada guarda ai costi, certo, ma anche alla robustezza, alla disponibilità dei ricambi e ai tempi di fermo. Per questo Olinia Uno è più di una piccola elettrica: è un banco di prova per capire se il Messico saprà trasformare un progetto pubblico in un prodotto industriale davvero presente sulle strade.