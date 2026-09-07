Olio motore, se usi queste tipologie rischi di fare un disastro ma i meccanici non lo dicono

Sembrano codici per meccanici, ma non lo sono: indicano dati precisi, dalla viscosità al comportamento dell’olio a freddo e a caldo, fino alla compatibilità con motori più vecchi o più recenti. Sbagliare etichetta può voler dire mettere nel motore un lubrificante non adatto. La regola, ripetuta da officine e produttori, resta semplice: prima di rabboccare o cambiare l’olio, va controllato il manuale dell’auto.

La sigla più evidente su una confezione di olio motore è spesso 5W-30 o 10W-30. Il primo numero, quello prima della W di Winter, indica come si comporta il lubrificante alle basse temperature. Il secondo, dopo il trattino, segnala invece la viscosità a caldo, cioè la capacità dell’olio di restare abbastanza stabile quando il motore arriva alla sua temperatura di lavoro.

Detto in modo pratico: più è basso il numero prima della W, più l’olio scorre facilmente nelle partenze a freddo. Il numero finale, invece, dice quanto il lubrificante riesce a mantenere il suo spessore protettivo quando pistoni, valvole e cuscinetti lavorano a pieno ritmo.

Non è una scelta da fare solo in base al clima. Un 5W-30, per esempio, non è automaticamente “migliore” di un 10W-30. Dipende dal motore, dall’età dell’auto, dalle tolleranze interne e dalle indicazioni del costruttore. In officina lo spiegano senza troppi giri di parole: se un motore è nato per una certa viscosità, cambiarla a caso non lo fa andare meglio. Al contrario, può aumentare usura, consumo d’olio o rumorosità, soprattutto nelle accensioni del mattino o dopo lunghi viaggi in autostrada.

Perché il manuale dell’auto resta il riferimento decisivo

Il manuale dell’auto resta il primo posto da guardare. I motori moderni sono costruiti con margini molto stretti: pompe dell’olio, canali di lubrificazione, turbocompressori e distribuzione lavorano con una viscosità consigliata dal costruttore. Usare un olio diverso solo perché “più denso” o perché suggerito da un conoscente può sembrare una scelta prudente.

Il manuale dell’auto e le taniche 5W-30 in officina ricordano come leggere viscosità e specifiche dell’olio motore.

Non sempre lo è. In molti motori recenti, un lubrificante troppo viscoso può arrivare più lentamente ad alcune parti, proprio nei primi secondi dopo l’avviamento, quando l’usura è più delicata.

Nel libretto non c’è solo il grado SAE, come 5W-30 o 0W-20. Possono esserci anche richieste specifiche per filtri antiparticolato, sistemi start&stop o motori ibridi, dove le accensioni frequenti mettono l’olio sotto pressione. “Prima guardo sempre la scheda del veicolo”, ha spiegato un meccanico di una rete indipendente milanese, “poi scelgo marca e formulazione”. È un controllo veloce, ma può evitare errori costosi.

Classificazioni API: cosa indicano SA, SN e SP

Accanto alla viscosità, sulle confezioni compare spesso la classificazione API, sigla dell’American Petroleum Institute. Serve a indicare il livello di prestazione dell’olio e il tipo di motore per cui è pensato. Le vecchie classi SA, SB, SC, SD ed SE erano destinate a motori di generazioni molto lontane.

Secondo le indicazioni diffuse dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, riguardavano veicoli prodotti in periodi che vanno dagli anni Trenta fino alla fine degli anni Settanta. Oggi sono categorie superate e difficilmente si trovano sugli scaffali dei ricambisti.

Le sigle più nuove raccontano il passo avanti della tecnica. SJ riguarda motori precedenti al 2001, SL quelli anteriori al 2004, mentre SM e SN fanno riferimento a standard successivi, con requisiti più severi su pulizia del motore, depositi e controllo delle emissioni.

La classificazione API SP, introdotta nel 2020, è oggi tra le più diffuse nei punti vendita ed è retrocompatibile con molte applicazioni precedenti. Ma non vuol dire che vada bene sempre e comunque. Su auto d’epoca, motori restaurati o meccaniche particolarmente delicate, vanno considerati anche additivi, tolleranze e materiali interni.

Errori da evitare nella scelta e nel cambio dell’olio motore

Il primo errore è scegliere l’olio motore guardando solo il prezzo o la scritta “sintetico”, senza controllare viscosità, classificazione API e specifiche del costruttore. Il secondo è mischiare prodotti diversi pensando che, in fondo, “siano tutti uguali”. In caso di emergenza un rabbocco può anche servire, ma al cambio successivo conviene tornare al lubrificante corretto. Anche anticipare o rimandare troppo il cambio dell’olio pesa sulla salute del motore: con i chilometri, infatti, l’olio perde capacità detergente e protezione.

Conta anche il filtro. Cambiare l’olio lasciando un filtro olio vecchio riduce l’efficacia dell’intervento, perché residui e impurità continuano a girare nel sistema. Gli intervalli cambiano in base al modello, all’uso in città o in autostrada, ai tragitti brevi e alla presenza di motori turbo. Per questo il libretto, ancora una volta, resta la base. Se davanti allo scaffale resta un dubbio, meglio fermarsi un minuto e chiedere a un’officina qualificata: un consiglio giusto costa molto meno di una lubrificazione sbagliata.