Oltre alla lettera P per i neopatentati ora c'è anche quella per gli anziani ma sono in pochi a riconoscerla

Tutti riconoscono la P dei principianti, il contrassegno che in Italia accompagna chi si esercita alla guida e, per consuetudine, molti neopatentati nei primi mesi di patente. Il suo scopo è dichiarato: segnalare agli altri utenti della strada la potenziale inesperienza di chi è al volante, invitandoli a maggiore tolleranza e prudenza.

È un sistema pensato per rendere il traffico più comprensivo e ordinato, prevenendo le reazioni impazienti che spesso mettono in difficoltà chi guida da poco. Molto meno noto è il simbolo di cui si discute per la fascia opposta dell’esperienza di guida: la lettera S, pensata per i conducenti anziani, che pochissimi automobilisti saprebbero oggi interpretare correttamente incrociandola sul lunotto di un’auto.

Non solo lettera P, cosa indica la lettera S

Va chiarito subito un punto: in Italia l’adesivo S non è un obbligo di legge, e al momento la sua adozione ufficiale non risulta all’ordine del giorno. Se ne parla come proposta, alimentata dal dibattito avviato in alcune città italiane sull’opportunità di estendere il sistema di etichettatura ad altre categorie di conducenti.

L’idea di fondo ricalca quella della P: non stigmatizzare, ma offrire un segnale di avviso che inviti gli altri utenti a considerare che il conducente potrebbe non reagire con la prontezza di un giovane. Gli studi sulla sicurezza stradale evidenziano infatti che con l’avanzare dell’età possono ridursi capacità cognitive e motorie, mentre l’auto resta per molti anziani un simbolo irrinunciabile di indipendenza e un argine all’isolamento.

I potenziali vantaggi, secondo i sostenitori, sono concreti. Un contrassegno riconoscibile renderebbe i conducenti senior più visibili, riducendo episodi di intolleranza e clacson facili, e potrebbe restituire serenità a chi vive con ansia la guida nei contesti urbani più caotici. Ci sarebbe anche un effetto indiretto virtuoso: l’incentivo a tenere aggiornate salute e abilità al volante, con controlli medici regolari ed eventuali corsi di aggiornamento alla guida.

Non mancano però le perplessità, e sono quelle che tengono la proposta in bilico. Il rischio evocato più spesso è che un’etichettatura troppo evidente finisca per marchiare gli anziani come guidatori di “serie B”, con effetti opposti a quelli desiderati. Alcuni esperti del settore segnalano inoltre un possibile aumento delle truffe assicurative: un’auto contrassegnata potrebbe essere percepita come preda facile da chi provoca incidenti ad arte. Resta aperto anche il nodo dei criteri: chi dovrebbe esporre la S, e sulla base di quali parametri oggettivi di idoneità alla guida?

Il dibattito si inserisce in una riflessione più ampia sulla segnaletica “personale” dei veicoli, che in prospettiva potrebbe estendersi ad altre categorie, dai guidatori con disabilità ai genitori con bambini piccoli a bordo, fino a integrarsi con le tecnologie di assistenza alla guida che i nuovi regolamenti europei stanno rendendo di serie. Se e quando la S diventerà un simbolo codificato lo diranno le scelte del legislatore; intanto, conoscerne il significato mette al riparo da interpretazioni sbagliate quando la si incontra per strada.