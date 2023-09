One Plus 11 5G: IMPERDIBILE sconto su eBay!

Lo smartphone top di gamma di One Plus, l’11 5G è in questo momento soggetto ad un ottimo sconto su eBay: uno straordinario 36% di sconto per un prezzo finale di 565,99 euro piuttosto che gli 889,99 del prezzo di listino. Si tratta di uno sconto molto corposo da sfruttare per portarsi a casa un dispositivo di assoluta affidabilità, potenza e velocità, un top di gamma di una delle aziende più rilevanti di tutta l’industria mobile.

One Plus 11 5G: lo sconto di eBay è impareggiabile!

Come detto in precedenza One Plus si è meritata un posto di assoluto rispetto e di assoluto valore fra i brand e le aziende più importanti nel campo della telefonia e dei dispositivi mobili. I suoi smartphone si sono da sempre contraddistinti per l’ottima fruibilità e velocità d’esecuzione dei programmi e delle attività quotidiane e più complesse, il tutto sempre con un design accattivante. In particolar modo, questo One Plus 11 5G mette a disposizione: un processore Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm SM8550, un display da 1440 x 3216 pixel, 6,7 pollici e un supporto ai 120 FPS, presentando così delle immagini e dei video di straordinaria qualità e fluidità.

Tripla fotocamera da 50 Mp + 32 Mp + 48 Mp e la capacità di registrare video fino ad 8K. Il tutto supportato da una batteria da 5000 mAh che vi permetterà di utilizzare lo smartphone durante la giornata senza alcuna preoccupazione di ricarica che, a sua volta, è possibile da effettuare in maniera rapida. Insomma, un vero e proprio top di gamma ad un prezzo super vantaggioso grazie allo sconto di eBay.

One Plus 11 5G è in questo momento soggetto ad un imperdibile sconto su eBay, il 36% che vi permetterà di acquistare questo telefono top di gamma a 565,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.