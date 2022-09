OnePlus 10 Pro: a questo prezzo su Amazon non ha rivali

Vi stiamo per parlare di uno dei top di gamma più richiesti del 2022 e ha anche uno dei migliori rapporti qualità-prezzo. Stiamo parlando del OnePlus 10 Pro, un flagship con caratteristiche eccezionali per quello che è il suo prezzo. Il reparto hardware di questo dispositivo non ha nulla da invidiare agli smartphone di fascia di prezzo più alta. Oggi è scontato su Amazon e offerte del genere credeteci che non sono facili da trovare su di lui. Con questo sconto, puoi acquistarlo a 780,00 €, ovvero a meno di 100 euro del suo prezzo originale.

OnePlus 10 Pro: l’offerta che tutti stavano aspettando

OnePlus 10 Pro è alimentato dal processore di punta della nota azienda Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1. Esteticamente questo dispositivo mobile è bellisimo ed originale, dal design minimalista e moderno. La sua scocca con i quattro grandi cerchi delle fotocamere lo rende inconfondibile rispetto ad altri dispositivi.

Ha un bel display QHD+ Fluid AMOLED da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e tecnologia LTPO 2.0, che è progettato per offrire frame rate ultra stabili e fluidi. La ciliegina sulla torta però, è il comparto fotografico di questo smartphone, infatti è partner del famoso brand fotografico Hasselblad, che firma le sue lenti.

OnePlus 10 Pro ti consente di catturare immagini straordinarie in tutte le condizioni di illuminazione. D’altra parte, la fotocamera frontale ti aiuterà a rendere i tuoi selfie invidiabili sui tuoi profili social. Concludiamo ora la nostra discussione sul software: l’OXYGEN OS – è una skin sottile e leggera che conferisce a questo dispositivo un’elevata mobilità e un’elevata velocità del sistema.

Questi erano soltanto alcuni motivi per cui non puoi perdere questo affare su Amazon, ma l’elenco delle qualità per questo dispositivo è ancora lungo. Oggi puoi acquistarlo a soli 780,00 €, uno sconto di oltre 100€, per portarti a casa uno dei flagship più in voga del 2022.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.