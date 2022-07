OnePlus 10 Pro: di nuovo in offerta su Amazon, correte

Gli smartphone OnePlus sono sempre piaciuti tanto. L’azienda è riuscita a conquistare una grossa fetta del mercato grazie alla sua politica di costruire dispositivi con un ottimo rapporto qualità prezzo-prezzo. Il merito sicuramente è anche della skin Oxygen OS che rende tutto il sistema molto veloce. Oggi su Amazon, abbiamo trovato un’offerta del OnePlus 10 Pro, il top di gamma di quest’anno. È scontato a soli 913,16 €. Sappiate che non è facile trovare questo device in offerta, vista la sua alta richiesta.

Il top di gamma OnePlus in offerta

Il OnePlus 10 Pro può essere considerato un camera-phone, grazie alla collaborazione con il noto marchio fotografico Hasselblad. Infatti, questo comparto fotografico composto da quattro camere, vi consentirà di scattare immagini incredibili. Che sia giorno o che sia sera, potrete immortalare ogni momento più importante della vostra vita. Anche la fotocamera frontale non è da meno. I selfie che potete scattare con lui saranno invidiati da tutti i vostri amici. Il OnePlus 10 Pro non è solo fotocamere. In quanto top di gamma, il suo comparto hardware non ha nulla da invidiare agli altri flagship di quest’anno. Un altro aspetto che amerete molto di questo device è il display. Questo ampio pannello è super fluido e luminoso anche sotto i raggi diretti del sole. Riprodurre i contenuti audiovisivi su questo schermo è un vero piacere per gli occhi, i colori sono brillanti e i neri profondi.

Infine parliamo del design. Il OnePlus 10 Pro non vi farà passare inosservati grazie alla sua scocca originale e l’aspetto minimal e pulito. Fidatevi se vi diciamo che non riuscirete a mettere in crisi questo smartphone per nessuna ragione al mondo. La sua potenza e la sua fluidità vi accompagneranno in qualsiasi situazione. Quindi, cosa state aspettando? È difficile trovare questo device scontato, ma oggi lo potete acquistare su Amazon grazie a questa offerta a soli 913,16 €. Sono rimasti solo pochi pezzi.

