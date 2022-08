OnePlus 10 Pro: l'occasione che stavate aspettando

È uno flagship più richiesti del 2022 e con il miglior rapporto qualità-prezzo. Stiamo parlando del OnePlus 10 Pro, un top di gamma con un ottimo rapporto qualità prezzo. Il comparto hardware di questo dispositivo non ha nulla da invidiare agli smartphone più costosi. Oggi è in sconto su Amazon, non è facile trovare questo dispositivo in offerta. Con questo sconto lo potete acquistare a 879,00 €, oltre 100 € in meno.

OnePlus 10 Pro di nuovo in offerta

OnePlus 10 Pro è alimentato dal processore di punta dell’azienda Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1. Esteticamente questo dispositivo è mozzafiato, un design minimalista e moderno. La scocca originale con quattro grandi cerchi lo rende inconfondibile rispetto ad altri dispositivi. Il display QHD+ Fluid AMOLED da 6,7 ​​pollici presenta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e la tecnologia LTPO 2.0 progettata per garantire frame rate ultra stabili e fluidi. Il mondo della fotografia potrebbe essere la ciliegina sulla torta per questo smartphone, infatti è partner del noto marchio fotografico Hasselblad, che ne ha dotato le lenti. OnePlus 10 Pro vi consente di acquisire immagini straordinarie in tutte le condizioni di illuminazione. D’altra parte, la fotocamera frontale vi aiuterà a fare in modo che i vostri selfie siano l’invidia di tutti, sui vostri profili social. Concludiamo ora parlando del software: OXYGEN OS – è una skin sottile e leggera che dona a questo dispositivo un’elevata mobilità e un’elevata velocità di sistema.

Ecco alcuni dei motivi per la quale non potete farvi sfuggire questa offerta su Amazon, ma la lista delle qualità di questo device è ancora molto lunga. Oggi, lo potete acquistare a soli 879,00 €, uno sconto di oltre 100 €, per potervi portare a casa uno dei flagship più richiesti del 2022. Inoltre ci teniamo a ricordarvi della politica di Amazon: soddisfatti o rimborsati. Grazie ad essa avete 30 giorni di tempo dall’acquisto, per decidere se fare il reso del prodotto ed essere rimborsati completamente.

