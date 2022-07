OnePlus 10 Pro: mai visto un prezzo così basso (-6%)

Oggi vogliamo segnalarvi un’offerta su Amazon che ci è piaciuta particolarmente. Stiamo parlando di OnePlus 10 Pro 5G con 8 GB di RAM 128 GB di memoria interna a soli 859,65 € al posto di 919 €. E il prezzo più basso che abbiamo riscontrato sul web, grazie ad un risparmio medio pari al 6% sul costo originale.

Inoltre volendo, potete acquistarlo oggi e pagarlo in comode rate a tasso zero con il servizio di CreditLine di Cofidis. Non dimenticate che se lo prendete da Amazon avrete tutte le garanzie del caso. Ad esempio, se l’ho ordinata entro poche ore potrebbe essere a casa vostra già domani, martedì 5 luglio. Ci sono le spese di spedizione inclusa nel prezzo… Cosa volere di più?

OnePlus 10 pro: a questo prezzo è un best buy

Ci troviamo di fronte ad un dispositivo che è semplicemente unico. OnePlus 10 Pro è l’ultima ammiraglia rilasciata dal colosso cinese che presenta caratteristiche incredibili ad un prezzo tutto sommato super vantaggioso. Dobbiamo citare in primo luogo il processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm con modem 5G al seguito. C’è poi la skin OxygenOS 12 basata su Android 12. Questo si traduce in una fluidità è una velocità del terminale davvero unica. È compatibile con le reti di ultima generazione: la navigazione social o il download dei file sarà più immediato che mai.

Non dimentichiamo poi la batteria da 5000 mAh con ricarica SUPERVOOC da 80W e wireless charging AIRVOOC da 50W. In pochi minuti avrete la carica che mi serve per affrontare tutta la giornata. Lo schermo è meraviglioso: pannello Fluid AMOLED da 6.7” QuadHD LTPO 2.0 con refresh rate fino a 120 hz.

Sul fronte fotografico poi ci siamo tante fotocamere a bordo, con il sensore principale da 48 megapixel, la grandangolare da 50 megapixel te l’obiettivo da otto mega. Le ottiche sono realizzate in collaborazione con Hasselblad.

Insomma capito bene che ci troviamo di fronte ad un dispositivo potentissimo, coadiuvato da 8 GB di RAM è da ben 128 GB di storage interno. E poi… È bellissimo e si può acquistare in nero o in verde. A 859,65€ Non potete lasciarlo sfuggire. Fate presto perché non sappiamo quante scorte vi siano su Amazon.

