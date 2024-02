OnePlus 10T 5G, il prezzo crolla in maniera vertiginosa, praticamente dimezzato!

OnePlus 10T 5G è una vera bomba, uno smartphone dalle caratteristiche Premium a tutto tondo, da qualunque lato lo si guardi, tanto da fuori quanto “da dentro” viste le specifiche da primo della classe! E’ bello grosso grazie ad un generoso display Fluid AMOLED da 6.7 pollici con una risoluzione di 2412×1080 pixel, con una frequenza d’aggiornamento di 120htz. Le funzionalità offerte da questo OnePlus 10T 5G sono veramente tante e di grande qualità: poterlo pagare con uno sconto maxi MENO 41% è davvero fantastico! Il prezzo crolla da 819 euro passa a 482 euro! Risparmio senza compromessi, sul conto rimangono 337 euro!

Mai fermarsi!

OnePlus 10T 5G presenta un aspetto elegante e moderno che certifica il suo essere uno smartphone Premium a tutti gli effetti. I materiali costruttivi sono di pregio: vetro Gorilla Glass 5 davanti e dietro e alluminio sui bordi. Davvero un bel telefono, c’è poco da dire a riguardo.

Dal punto di vista delle prestazioni, OnePlus 10T 5G è alimentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, che fornisce tanta forza bruta, che si traduce in prestazioni estremamente fluide (lo smartphone può gestire fino a 30 app scorrevolmente in background), temperature d’esercizio basse e un consumo della batteria ben gestito. D’altronde stiamo parlando di Snapdragon, azienda numero 1 nel campo delle CPU.

Abbiamo poi la configurazione top in questa offerta: 16 GB di RAM e 256GB di spazio d’archiviazione. Siamo davvero al massimo, OnePlus 10T 5G è una vera scheggia.

Per quanto riguarda la fotografia, OnePlus 10T 5G sfoggia un sistema di fotocamere di qualità. La tripla fotocamera posteriore da 50 MP, 8 MP e 2 MP cattura immagini nitide e dettagliate in diverse condizioni di illuminazione. Inoltre, grazie alla tecnologia Nightscape, è possibile scattare foto sorprendenti anche di notte o in situazioni di scarsa luminosità. La fotocamera anteriore da 8 MP consente di catturare selfie vivaci e di alta qualità.

La batteria è come lo schermo, ovvero bella grossa, ben 4800 mAh! Ma soprattutto OnePlus 10T 5G supporta la fulminea ricarica veloce da 150W SUPERVOOC. Questo significa che il telefono ricarica da 1 a 100% in 19 minuti! Numeri da capogiro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.