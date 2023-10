Il OnePlus 10T 5G è crollato di prezzo: prendilo adesso e assicurati un Top di gamma

Il OnePlus 10T 5G ha tutto ciò che si può desiderare da uno smartphone, a prezzi straordinariamente bassi. Come da stile di casa OnePlus. Qualche esempio? La combinazione 16GB RAM + 256GB di memoria, che lo rendono fluido e potente. Il tutto, potenziato dalla tecnologia 150W SUPERVOOC Endurance Edition che rende la ricarica molto più veloce. Bene anche la Tripla Fotocamera da 50MP, la batteria che garantisce una lunga durata. Bello poi il colore del modello in offerta, un fiabesco Jade Green. Oggi lo paghi solo 539 euro, grazie a uno scontro incredibile del 34%!

OnePlus 10T 5G: caratteristiche tecniche

Partiamo dall’esclusiva funzione 150W SUPERVOOC Endurance Edition: otterrai energia per tutta la giornata con 10 minuti di carica e vita utile della batteria raddoppiata. La velocità di ricarica viene ottimizzata grazie a un algoritmo IA che apprende intelligentemente le tue abitudini di ricarica. Processore Snapdragon 8+ Gen 1 molto potente in termini di velocità e fluidità attraverso CPU 10% più alta e IA x4 più veloce. La tripla fotocamera da 50MP ha un sensore premium IMX766 con OIS per caratteristiche di nitidezza e stabilità ineguagliabili + next-generation Nightscape 2.0 e velocità supersonica per l’avvio dell’otturatore e la cattura. Scattare foto non sarà più come prima.

Il display da 6.7″ 120Hz FHD+ Fluid offre una frequenza dei fotogrammi adattiva fino a 120 Hz più l’HDR10+ sempre attivo. Mentre il colore a 10 bit ti dà una luminosità e un’accuratezza cromatica di livello superiore quando guardi video. Il telefono non si impallerà mai anche nel multitasking più selvaggio, grazie ai 16 GB di RAM e la funzionalità Always Alive. Esegue fino a 30 app simultaneamente nel background. Infine, per chi gioca funzioni come GPA Frame Stabilizer e GLC (Controllo carico GPU), nonché il motore gaming HyperBoost fanno la differenza.

OnePlus 10T 5G è uno smartphone fenomenale che oggi lo paghi solo 539 euro, grazie a uno scontro incredibile del 34%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.