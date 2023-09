OnePlus 10T il flagship killer di Pete Lau finalmente va giù: compralo ora o MAI più

OnePlus 10T è il top di gamma di OnePlus che offre prestazioni di altissimo livello grazie alla combinazione di un chipset estremamente potente, del miglior sistema di raffreddamento che si sia mai visto in uno smartphone OnePlus e di molto altro ancora. Per non parlare del design elegante e moderno: in tal senso la versione Moonstone Black in offerta oggi su Amazon offre un aspetto sofisticato e raffinato, e a 457€ è un invito all’acquisto. Le spedizioni sono gratuite.

OnePlus 10T, tanta potenza in uno smartphone sottile

OnePlus 10T porta avanti la filosofia OnePlus per un design leggero e di qualità grazie alla struttura unibody – che offre un’eccellente sensazione al tatto – e le bellissime colorazioni Moonstone Black e Jade Green. Questo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,55 pollici che offre colori vividi, neri profondi e una risoluzione nitida. È perfetto per la visualizzazione di contenuti multimediali e la navigazione sul web.

Il display di OnePlus 10T è dotato di certificazione HDR10+ e supporta colori a 10 bit per un’esperienza visiva più ricca e realistica. OnePlus 10T è dotato di un triplo sistema di fotocamere sul retro. La fotocamera principale, accompagnata da una fotocamera ultra-wide e da una fotocamera macro, è dotata del sensore Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), Nightscape 2.0 e prestazioni HDR migliorate, che consentono di scattare foto di qualità in qualsiasi condizione di luce. La ricarica di OnePlus 10T è resa sicura ed efficiente da una serie di tecnologie, come la Battery Health Engine che estende la durata e preserva la capacità della batteria da 4.800 mAh.

Il sistema è inoltre dotato di due pompe di ricarica – invece di una sola come in molti altri smartphone – per garantire una maggiore velocità di carica con una maggiore sicurezza, efficienza e riduzione del calore. OnePlus è noto per OxygenOS, una versione altamente personalizzabile di Android che offre molte funzionalità aggiuntive e un’esperienza utente fluida.

Come puoi vedere, si tratta di un device davvero potente e ricco di novità, che vale ogni centesimo del suo prezzo. A proposito, se ti interessa, vai su Amazon, e prendilo a 457€, con lo sconto del 36%. Le spedizioni gratuite verranno effettuate da Prime.

