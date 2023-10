Distinguiti dalla massa con questo POTENTE OnePlus 10T Jade Green in OFFERTA!

OnePlus riesce sempre a sorprenderci per gli smartphone all’avanguardia che propone al cospetto di prezzi davvero esigui. Il modello OnePlus 10T è un lampante esempio di questa politica di qualità-prezzo. Parliamo di un telefono con connessione 5G, 8GB di RAM, 128GB di memoria, l’utilissima funzione 150W SUPERVOOC Endurance Edition che ti consente di ricaricare la batteria in 10 minuti, una meravigliosa fotocamera frontale e posteriore, nonché un ammaliante colore Jade Green. Esclusivo di questo marchio. Oggi lo paghi 409 euro grazie allo sconto del 17%!

OnePlus 10T: caratteristiche tecniche

Specifichiamo meglio cosa sia la 150W SUPERVOOC Endurance Edition: con 10 minuti di carica avrai sempre il telefono carico, grazie a un algoritmo IA che apprende intelligentemente le tue abitudini di ricarica. Il processore Snapdragon 8+ Gen 1 è il più veloce di sempre con una fluidità attraverso CPU 10% più alta e IA x4 più veloce. Veniamo alla fotocamera, che insieme alla batteria è l’aspetto che interessa di più in sede di acquisto di un telefono: sensore premium IMX766 con OIS per caratteristiche di nitidezza e stabilità ineguagliabili + next-generation Nightscape 2.0 e velocità supersonica per l’avvio dell’otturatore e la cattura.

Veniamo allo schermo 6.7″ 120Hz FHD+ Fluid Display: frequenza dei fotogrammi adattiva fino a 120 Hz più l’HDR10+ sempre attivo e il colore a 10 bit ti dà una luminosità e un’accuratezza cromatica di livello superiore. Completano il quadro 16 GB di RAM e la funzionalità Always Alive per un multitasking senza compromessi. Infatti, OnePlus 10T è in grado di poter utilizzare fino a 30 app contemporaneamente nel background. La funzione GPA Frame Stabilizer e GLC del motore gaming HyperBoost rende il gioco qualcosa di indimenticabile!

Oggi paghi il meraviglioso OnePlus 10T solo 409 euro grazie allo sconto del 17%!

